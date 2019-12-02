Руис: Я вынужден завершить карьеру Джошуа

Энди Руис поделился ожиданиями от боя с Джошуа / Sportbox

Энди Руис заявил, что вынужден завершить карьеру Джошуа, иначе будет вынужден завершить свою.

"Я вынужден завершить карьеру Энтони Джошуа, потому что, если я не сделаю этого, то он попытается завершить мою. В ринге или я, или он. С божьей помощью мне удастся победить", - цитирует Руиса Sky Sports.

Реванш Руис - Джошуа состоится 7 декабря в Саудовской Аравии. Ранее Тайсон Фьюри обозвал Руиса "маленькой жирной свиньей", а Джошуа рассказал о том, что будет чувствовать в случае победы в бою.

Напомним, промоутер Александра Усика Александр Красюк подтвердил, что Дерек Чисора согласился на бой с украинцем, однако контракт еще не подписан. Менеджер Чисоры Дэвид Хэй выразил желание пригласить Тони Белью для подготовки своего клиента к поединку с Усиком.