"А теперь пошли все нах*й": Джошуа рассказал, что будет чувствовать в случае победы над Руисом

Джошуа поделился ожиданиями от боя с Руисом / Reuters

Энтони Джошуа рассказал о своих ощущениях, если он победит в реванше Энди Руиса. По его словам, британец был чемпионом еще до того, как получил пояса.

"Пояса никогда не определяли то, кем я есть. Я был чемпионом еще до того, как они у меня появились. Мои достижения легко мне давались, поэтому люди недооценивают их", - цитирует Джошуа The Telegraph.

Боксер добавил, что ему есть что доказывать и рассказал о том, что будет чувствовать в случае победы.

"После поражения у меня было время подумать. Теперь у меня есть что себе доказать. Я одержу победу над Руисом, а после этого буду чувствовать себя типа: "А теперь пошли все нах*й", - заявил Джошуа.

Реванш Руис - Джошуа состоится 7 декабря в Саудовской Аравии. Ранее Тайсон Фьюри обозвал Энди "маленькой жирной свиньей". Напомним, в первой встрече Руис победил Джошуа нокаутом в 7 раунде.