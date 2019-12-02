"Маленькая жирная свинья": Фьюри обозвал Руиса перед боем с Джошуа

Фьюри наехал на Руиса

Тайсон Фьюри обозвал Энди Руиса "маленькой жирной свиньей" перед его боем против Энтони Джошуа.

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"Руис - маленькая жирная свинья, которая уничтожила все пончики в Калифорнии. Затем он отправился на бой с боксером, который прошел 12-недельный тренировочный сбор с участием лучших ученых Британии", - цитирует Фьюри talkSPORT.

Он вспомнил, как Джошуа старательно готовился к первому бою с Руисом, однако проиграл его.

"У Джошуа были современные мониторы сердца, все кроссфит-машины, лучшее питание и диета. Но маленький толстый парень пришел и уделал его в 7 раундов. Это бой один на один, где возможно все", - добавил британец.

Именно поэтому Фьюри не всегда соглашается с советами диетологов, как он сам заявил.

"Когда мой диетолог говорит: "Мы хотим, чтобы ты съел то или иное", я отвечаю: "Нет, у меня будет шоколадка "Марс", шоколадное печенье и чашка кофе с десятью сахарами". Потому что я в супертяжелом весе. Если у вас есть что возразить мне, то посмотрите бой Руиса и Джошуа", - сказал Фьюри.

Бой Руис - Джошуа состоится 7 декабря в Саудовской Аравии. 22 февраля будет реванш Уайлдер - Фьюри в Лас-Вегасе. На кону будет пояс журнала The Ring.