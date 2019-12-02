Чисора согласился на бой с Усиком - промоутер украинца

Чисора согласился драться с Усиком / Reuters

Промоутер Александра Усика Александр Красюк сообщил, что британский боксер Дерек Чисора дал согласие на поединок.

"Чисора - наиболее вероятный соперник. Мы как раз его рассматриваем как вариант №1. Он согласился на бой, но мы еще не выяснили дату и статус этого поединка и не подтвердили окончательно участие Александра", - сказал Красюк Tribuna.com.

По словам промоутера, контракт на бой Усик Чисора еще не подписан, однако когда будут согласованы все детали, подписи будут поставлены.

"Если бы он был подписан, то была бы уже конкретика. Еще ничего не подписано. Только мы выясним все детали, то сразу подпишем", - добавил Красюк.

Ранее сообщалось, что Усик должен отказаться от пояса IBF, если хочет сразиться с победителем пары Руис - Джошуа. Поединок между ними состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.

Напомним, менеджер Чисоры Дэфид Хэй выразил желание пригласить Тони Белью для подготовки его клиента к бою с украинцем.