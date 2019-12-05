Руис - Джошуа: Владимир Кличко выбрал своего фаворита

Владимир Кличко выбрал между Энди Руисом и Энтони Джошуа / Reuters

Владимир Кличко выбрал своего фаворита в реванше Руис - Джошуа. Украинец назвал лучшего супертяжеловеса в мира в данный момент.

"Это должен быть атлетичный боксер, с хорошим имиджем. Как по мне, Джошуа – один из лучших", - цитирует Кличко Business Insider.

По его словам, британец лучше, чем его будущий соперник Энди Руис.

"Давайте не будем забывать и о Руисе-младшем. Никто не ожидал такого него. Но если необходимо выбрать одного, то это Энтони Джошуа", - добавил украинец.

Бой Руис - Джошуа состоится 7 декабря в Саудовской Аравии. Начало в 21:30 по киевскому времени. Боксеры уже провели дуэль взглядов. Ранее Тайсон Фьюри назвал Руиса "маленькой жирной свиньей".

Напомним, Кличко-младший боксировал с Джошуа весной 2017 года. Тогда победу одержал британский супертяжеловес. Ранее сообщалось, что бывший соперник Владимира Дерек Чисора согласился на бой с Усиком.