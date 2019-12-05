Руис и Джошуа провели дуэль взглядов перед реваншем

Руис и Джошуа провели дуэль взглядов / Matchroom Boxing

Энди Руис и Энтони Джошуа провели дуэль взглядов перед реваншем.

Джошуа заявил, что соскучился по своим поясам и снесет голову Руису.

"Я действительно соскучился за своими поясами - давно не держал их в руках. Перед боем я пожму руку Руису. Но как только прозвучит стартовый гонг, я тут же снесу ему голову", - цитирует британца Sky Sports.

Руис ответил тем, что не хочет отдавать сопернику свои пояса.

"Он сбросил вес и попытается перебоксировать меня. Но я не хочу отпускать эти красивые пояса. Я воплотил свою мечту. Так что нет вариантов, чтобы я ее отпустил", - передает слова американца Boxing News 24.

Бой Руис - Джошуа состоится 7 декабря в Саудовской Аравии. Начало в 21:30 по киевскому времени. Ранее Тайсон Фьюри назвал Руиса "маленькой жирной свиньей, которая уничтожила все пончики в Калифорнии".

22 февраля любителей бокса ожидает реванш Уайлдер - Фьюри в Лас-Вегасе. За две недели до этого, 8 февраля, должен состояться поединок Усик - Чисора. Британец дал согласие.