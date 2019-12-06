Джошуа - Руис: где смотреть, когда начало и прогнозы букмекеров

Руис - Джошуа: где смотреть и прогнозы на бой / Matchroom Boxing

Бой Руис - Джошуа любители бокса ожидали очень долго. И вот, в Саудовской Аравии боксеры вновь сойдутся в очном противостоянии.

В первом поединке победу нокаутом в 7 раунде одержал Руис. Теперь Джошуа настроен взять реванш и забрать у американца его пояса.

Энтони Джошуа - 30-летний боксер из Великобритании. В мире бокса также известен под прозвищем "ЭйДжей" (оригинал - AJ). Прежде всего известен победой над украинцем Владимиром Кличко весной 2017-го года, после чего неофициально был признан лучшим в супертяжелом дивизионе. Всего одержал 22 победы, 21 из которых нокаутом. Потерпел лишь одно поражение (от Энди Руиса). Перед боем с Руисом рассказал, что будет ощущать в случае успешного для себя реванша.

Энди Руис - 30-летний американский боксер мексиканского происхождения. Известен под прозвищем "Разрушитель", хотя недавно Тайсон Фьюри просто назвал его "маленькой жирной свиньей". В своей карьере одержал 33 победы, 22 из которых нокаутом, и потерпел одно поражение. Перед боем с Джошуа заявил, что вынужден завершить карьеру своего оппонента, иначе рискует уйти из бокса сам.

Руис - Джошуа: где смотреть, дата боя

Руис - Джошуа: бой состоится 7 декабря. Время начала около 23:00 по киевскому времени.

Поединок будет транслировать телеканал Интер. В 21:30 начнется прямой эфир программы "Большой бокс", где эксперты обсудят шансы обоих соперников.

Также противостояние Руис - Джошуа 2 можно посмотреть онлайн на стримминговом сервисе DAZN, купив подписку в приложении на Android и IOS.

Руис - Джошуа: ставки

В реванше Руис - Джошуа букмекеры отдают предпочтение британскому супертяжеловесу. Коэффициенты на победу Джошуа варьируют от 1.40 до 1.45, на победу Руиса - от 2.65 до 2.94.

1xbet : победа Руиса - 2.94, ничья - 33, победа Джошуа - 1.40

bwin : победа Руиса - 2.88, ничья - 34, победа Джошуа - 1.40