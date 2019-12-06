"Он невероятен": Джошуа расхвалил Владимира Кличко

Энтони Джошуа расхвалил Владимира Кличко / Скриншот

Энтони Джошуа перед реваншем с Энди Руисом лестно высказался об украинце Владимире Кличко, которого он победил весной 2017 года.

"Я очень уважаю Владимира Кличко. Он невероятен. Все его слова я пропускаю сквозь сердце, вслушиваюсь во все, что он говорит. Я часто плохо слушаю в разговорах с некоторыми людьми из бокса. Но это точно не о словах Кличко", - цитирует Джошуа vRINGe.com.

Напомним, 7 декабря состоится долгожданный реванш Руис - Джошуа. В первом бою сенсационную победу нокаутом в 7 раунде одержал американец мексиканского происхождение. Поединок состоится в 21:30 по киевскому времени в Саудовской Аравии на арене, которая была специально построена под бой.

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22 февраля в Лас-Вегасе состоится реванш Уайлдер - Фьюри. В первом бою соперники не смогли выявить победителя. На кону будет пояс журнала The Ring.