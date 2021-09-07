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"Стадо баранов": украинский боксер оскандалился заявлением об украинцах

7 сентября 2021, 22:13

35-летний Иван Редкач живет и тренируется в США, там он готовится к поединкам. Боксер ответил на вопросы фанатов в Instagram.

Боксер отличился скандальным заявлением об украинцах

Скандальный украинский боксер Иван Редкач признался поклонникам в соцсети, что не любит людей, которые живут в Украине, ответил он на вопросы от фаната в Stories на свои странице в Instagram.

35-летний Иван Редкач живет и тренируется в США, там он готовится к поединкам. Боксер ответил на вопросы фанатов в Instagram. Иван в одном из них признался в любви к Украине.

Однако он не любит людей, которые здесь живут. Он назвал украинцев нищими, которые не имеют никакой мотивации в жизни.

"Очень Люблю Украину, не люблю людей, которые живут там, без мечты и мотивации, без своего мнения, нищие в душе", - написал он.

Через некоторое время из-за бурной волны огласки спортсмен сказал, что любит Украину, но все равно большинство граждан обозвал "стадом баранов".

"Люблю Украину, там еще остались адекватные люди, у кого есть свое мнение и свое Я, а большинство, как стадо баранов", - пишет он.

viber
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