В России дети устроили массовое побоище на турнире по хоккею

Дети в России устроили драку / скриншот

В России турнир по хоккею среди школьников завершился массовой дракой после финального матча.

За минуту до конца встречи между командами Айсберг из Горячего Ключа и Олимп из Самары произошло нарушение правил со стороны самарских хоккеистов.

Соперники не выдержали, бросили клюшки и решили выяснить отношения с помощью кулаков. Пока судьи пытались разнять детей, Олимп выехал на лед полным составом и началось массовое побоище. Драку пришлось разнимать не только арбитрам, но и родителям.

"Такой хоккей нам не нужен. Вы посмотрите, что происходит. В полном составе высыпают на лед хоккеисты Олимпа. Да, Вот так финал. Родители спешат на лед", – цитирует комментатора встречи.

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В итоге матч был остановлен за 1 минуту и 16 секунд до конца третьего периода при счете 6:3 в пользу Айсберга, и победа была присуждена клубу из Горячего Ключа.

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