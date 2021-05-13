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На борту самолета из Турции во время драки одна украинка разбила голову другой

13 мая 2021, 13:34

Рейс Анталия – Запорожье по прилету встречали машина скорой помощи и полицейские.

Карантин, самолет
Причина драки двух женщин пока не установлена / УНИАН

На борту авиалайнера, направлявшегося из турецкой Анталии в Запорожье, произошел конфликт между двумя украинками. Сообщается, что одна из них, у которой был годовалый ребенок на руках, в ходе конфликта разбила голову другой. Причина конфликта неизвестна, однако женщин удалось рассадить по местам.

В сюжете ТСН речь идет о том, что на рейсе Анталия – Запорожье пассажиры авиалайнера вдруг услышали крики в самолете. Выяснилось, что произошел конфликт между двумя женщинами, причем решить его они решили при помощи силы. Причина ссоры украинок не называется.

Отмечается, что женщина, у которой был годовалый ребенок на руках, разбила голову своей визави. Стюард сдерживал женщин во избежание дальнейшего конфликта. Ситуацию удалось урегулировать, после чего женщин рассадили по разным местам.

На фрагменте видеозаписи с борта самолета заметно, что у одной из девушек лицо в крови. По прилету в Запорожье самолет ждали машина скорой помощи и сотрудники полиции. После посадки пассажирам авиалайнера пришлось ожидать выяснения деталей ситуации.

Конфликт на борту самолета из Киева в Доминикану

  • На борту самолета из Киева в Доминикану 8 мая произошел конфликт, в результате которого девушка пожаловалась на то, что ей поцарапали лицо и отгрызли ноготь.
  • По словам блогера Андрея Трушковского, конфликтная ситуация случилась из-за того, что муж пострадавшей девушки Юлии отодвинул свое кресло. Это возмутило супружескую пару, которая сидела сзади. Как рассказал Трушковский, сидевшая сзади женщина начала бить Юлию, после чего поцарапала ей лицо, погрызла руку и откусила ноготь.

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