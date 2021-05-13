На борту самолета из Турции во время драки одна украинка разбила голову другой

Причина драки двух женщин пока не установлена / УНИАН

На борту авиалайнера, направлявшегося из турецкой Анталии в Запорожье, произошел конфликт между двумя украинками. Сообщается, что одна из них, у которой был годовалый ребенок на руках, в ходе конфликта разбила голову другой. Причина конфликта неизвестна, однако женщин удалось рассадить по местам.

В сюжете ТСН речь идет о том, что на рейсе Анталия – Запорожье пассажиры авиалайнера вдруг услышали крики в самолете. Выяснилось, что произошел конфликт между двумя женщинами, причем решить его они решили при помощи силы. Причина ссоры украинок не называется.

Отмечается, что женщина, у которой был годовалый ребенок на руках, разбила голову своей визави. Стюард сдерживал женщин во избежание дальнейшего конфликта. Ситуацию удалось урегулировать, после чего женщин рассадили по разным местам.

На фрагменте видеозаписи с борта самолета заметно, что у одной из девушек лицо в крови. По прилету в Запорожье самолет ждали машина скорой помощи и сотрудники полиции. После посадки пассажирам авиалайнера пришлось ожидать выяснения деталей ситуации.

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