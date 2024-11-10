22-летний популярный певец рассказал, почему уходит от мамы своего первенца

Parfeniuk и Симбочка расстаются - подробности:
- Симбочка рассказала, что она и певец больше не вместе
- Блогерша надеется на примирение с Parfeniuk
- Артист признался, почему пара решила расстаться
В четверг, 7 ноября, украинская блогерша Симбочка (Карина) сообщила о расставании с певцом Parfeniuk (Илья Парфенюк). В конце марта пара впервые стала родителями, до этого - планировала свадьбу.
Однако этому не суждено было сбыться - блогерша написала, что последние три месяца в отношениях с Парфенюком были очень сложными, поэтому они теперь не вместе. Впрочем, Симбочка не оставляет надежду, что ей удастся сохранить семью с артистом после того, как он вернется с гастролей.
Впрочем, 22-летний Пафенюк для себя, похоже, уже все решил. В своем блоге в Instagram он написал, что его отношения с Кариной заканчиваются для того, чтобы оба партнера смогли сохранить свое моральное здоровье и желание жить и творить.
"Сами знаете так бывает, что время все ставит на свои места! Мы очень любим друг друга, потому что есть из-за кого. Но для сохранения нашего морального и духовного здоровья, чтобы иметь возможность работать, творить, ЖИТЬ - надо лучше отпустить. Мы на связи, мы воспитаем нашу малышку в лучших тенденциях, будем делать все для того, чтобы она была счастлива, и часто сможете увидеть нас вместе", - написал Parfeniuk.
Кто такой Parfeniuk?
Parfeniuk (Парфенюк Илья Андреевич) - украинский певец и автор песен. Популярен благодаря социальной сети TikTok, в которой он делится своими треками. На данный момент на его счету 2 видеоклипа и 8 синглов, последний из которых - Дякую - он посвятил дочери.
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