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Через 10 месяцев после развода: известный ведущий женится во второй раз

Анна Подгорная
27 января 2025, 13:37
226
Фима Константиновский сделал предложение руки и сердца новой возлюбленной.
Фима Константиновский с невестой
Фима Константиновский женится во второй раз - невеста Константиновского показала кольцо / коллаж: Главред, фото: instagram.com/fimakonst

Кратко:

  • Константиновский и Нечипоренко обручились
  • Влюбленные вместе уже больше года
  • Осенью 2021 года звезда разошелся с первой женой

Украинский комик и телеведущий Фима Константиновский сообщил поклонникам важную новость - он позвал замуж свою новую возлюбленную, грумера Елизавету Нечипоренко. Фото счастливой невесты с обручальным кольцом появилось в социальных сетях влюбленных.

Фима и Лиза вместе больше года. Они познакомились через мобильное приложение для свиданий, и практически сразу стали жить вместе.

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Невеста Константиновского не знала, кто он такой, и это для него большой плюс. К тому же артист отмечает целеустремленность и уверенность девушки в себе, которая ему очень импонирует.

К слову, лишь в марте 2024 года Фима Константиновский официально развелся с первой женой Владой. Пара перестала быть вместе еще осенью 2021 года, но процесс оформления документов затянулся.

Фима Константиновский с невестой
Фима Константиновский женится во второй раз - невеста Константиновского показала кольцо / instagram.com/fimakonst

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что Полина Логунова, бывшая жена украинского актера Дмитрия Ступки, через три года после их развода назвала причину, почему ушла от мужа.

Также украинская ведущая и общественная деятельница Маша Ефросинина впервые рассказала о пережитом насилии - ей были всего 18 лет, когда на первой работе к ней начал приставать режиссер.

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Кто такой Фима Константиновский

Фима Константиновский - украинский ведущий. Пять лет играл в команде КВН "Днепр". Около четырех – занимался стендапом в StandUp Dnepr City. Известен как ведущий шоу "Кохання на виживання" на Новом канале

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