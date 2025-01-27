Через 10 месяцев после развода: известный ведущий женится во второй раз

Фима Константиновский сделал предложение руки и сердца новой возлюбленной.

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Фима Константиновский женится во второй раз - невеста Константиновского показала кольцо / коллаж: Главред, фото: instagram.com/fimakonst

Кратко:

Константиновский и Нечипоренко обручились

Влюбленные вместе уже больше года

Осенью 2021 года звезда разошелся с первой женой

Украинский комик и телеведущий Фима Константиновский сообщил поклонникам важную новость - он позвал замуж свою новую возлюбленную, грумера Елизавету Нечипоренко. Фото счастливой невесты с обручальным кольцом появилось в социальных сетях влюбленных.

Фима и Лиза вместе больше года. Они познакомились через мобильное приложение для свиданий, и практически сразу стали жить вместе.

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Невеста Константиновского не знала, кто он такой, и это для него большой плюс. К тому же артист отмечает целеустремленность и уверенность девушки в себе, которая ему очень импонирует.

К слову, лишь в марте 2024 года Фима Константиновский официально развелся с первой женой Владой. Пара перестала быть вместе еще осенью 2021 года, но процесс оформления документов затянулся.

Фима Константиновский женится во второй раз - невеста Константиновского показала кольцо / instagram.com/fimakonst

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Кто такой Фима Константиновский Фима Константиновский - украинский ведущий. Пять лет играл в команде КВН "Днепр". Около четырех – занимался стендапом в StandUp Dnepr City. Известен как ведущий шоу "Кохання на виживання" на Новом канале

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