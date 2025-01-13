Кристина Орбакайте обратилась к россиянам - Пугачева отреагировала моментально

Кратко:
- Кристина Орбакайте опубликовала новый пост
- Певица показалась вместе с семьей
Российская певица Кристина Орбакайте, которая молчит о войне в Украине и уехала из страны-террориста РФ жить в США, поделилась снимками с мужем и дочерью.
На своей странице в соцсетях певица поздравила россиян со Старым Новым годом, ведь больше никто в мире не празднует такого.
"И снова с Новым годом! Мира и добра вам от нас", — написала Орбакайте.
На снимках артистка позировала возле украшенных елок в меховой шапке и в стильном образе.
Не только подписчики отреагировали на публикацию Кристины, но и ее мама – российская певица Алла Пугачева, которая также покинула Россию еще в 2022 году. Певица поставила эмоджи в виде сердечек и новогоднюю елку.
Кристина Орбакайте - последние новости по теме
Отметим, ранее Кристина Орбакайте обратилась к израильтянам и пригласила их на свои концерты. Минимальная цена билета – 229 новых израильских шекелей, а максимальная – 459 шекелей, и большинство билетов сразу же раскупили поклонники Орбакайте.
А также, как сообщал Главред, Кристина Орбакайте похвасталась ярким выходом в креативном платье с изображением ее матери Аллы Пугачевой.
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Кто такая Кристина Орбакайте?
Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).
В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.
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