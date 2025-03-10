Олеся Жураковская попала в ДТП - подробности

Кратко:
- Олеся Жураковская попала в аварию на Одесской трассе
- Виновник ДТП скрылся, и теперь звезда его разыскивает
Украинская актриса театра, кино и телевидения Олеся Жураковская попала в неприятную ситуацию, и просит помощи у подписчиков. В своем блоге в Facebook артистка сообщила, что стала участницей ДТП.
Это произошло на Одесской трассе - в ее личный автомобиль врезалась другая машина. За рулем оказался мужчина, который предложил Жураковской "порешать" на месте. Когда актриса отказалась, тот просто покинул место аварии. Теперь она ищет своего обидчика.
"Только что на Одесской трассе возле Южного кладбища в мою машину въехал коренастый мужчина на Фольцвагене. После того, как я отказалась "порешать" на месте, он скрылся с места ДТП. Помогите мне, пожалуйста, найти этого негодяя", - написала Олеся Жураковская, и опубликовала фото виновника аварии. Позже в комментариях к посту актриса рассказала, что сама она в аварии не пострадала.
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Кто такая Олеся Жураковская?
Олеся Жураковская - украинская актриса театра и кино. Работает в Киевском академическом театре драмы и комедии на левом берегу Днепра (с 2002 года). Народная артистка Украины (2024). Награждена Орденом княгини Ольги III степени (2021), сообщает Википедия. Известные теле- и киноработы: "Леся+Рома", "Світ Соні", "Жіночий лікар", "Свати", "Последний янычар", "Подорожники", "Перші ластівки", "Мама".
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