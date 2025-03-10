Олеся Жураковская попала в ДТП - подробности

Жураковская рассказала, что виновник аварии сбежал с места происшествия.

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Олеся Жураковская авария - в автомобиль Жураковской врезались / коллаж: Главред, фото: instagram.com/zhurakivska_olesya

Кратко:

Олеся Жураковская попала в аварию на Одесской трассе

Виновник ДТП скрылся, и теперь звезда его разыскивает

Украинская актриса театра, кино и телевидения Олеся Жураковская попала в неприятную ситуацию, и просит помощи у подписчиков. В своем блоге в Facebook артистка сообщила, что стала участницей ДТП.

Это произошло на Одесской трассе - в ее личный автомобиль врезалась другая машина. За рулем оказался мужчина, который предложил Жураковской "порешать" на месте. Когда актриса отказалась, тот просто покинул место аварии. Теперь она ищет своего обидчика.

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"Только что на Одесской трассе возле Южного кладбища в мою машину въехал коренастый мужчина на Фольцвагене. После того, как я отказалась "порешать" на месте, он скрылся с места ДТП. Помогите мне, пожалуйста, найти этого негодяя", - написала Олеся Жураковская, и опубликовала фото виновника аварии. Позже в комментариях к посту актриса рассказала, что сама она в аварии не пострадала.

Олеся Жураковская авария - в автомобиль Жураковской врезались / facebook.com/zhurakovskaya

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Кто такая Олеся Жураковская? Олеся Жураковская - украинская актриса театра и кино. Работает в Киевском академическом театре драмы и комедии на левом берегу Днепра (с 2002 года). Народная артистка Украины (2024). Награждена Орденом княгини Ольги III степени (2021), сообщает Википедия. Известные теле- и киноработы: "Леся+Рома", "Світ Соні", "Жіночий лікар", "Свати", "Последний янычар", "Подорожники", "Перші ластівки", "Мама".

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