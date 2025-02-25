Популярная украинская актриса стала мамой в третий раз

Елена Вознесенская родила третьего ребенка в киевском роддоме.

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Елена Вознесенская родила третьего ребенка / Коллаж Главред, фото Instagram/ elena_voznesenskaya

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Телеведущая и актриса Елена Вознесенская стала мамой в третий раз.

Об этом знаменитость рассказала на своей странице в Instagram. По словам молодой матери, ее третьи роды были практически идеальными и она родила дочку.

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Свою среднюю дочку Ариадну актриса родила в сельской больнице из-за войны. Своего старшего сына Танаима актриса родила дома, почти 10 лет назад.

Украинская актриса снималась в таких проектах, как "Код", "След", "Клиника", "Женский доктор", "История одного преступления".

Елена Вознесенская стала мамой в третий раз / Фото Instagram/ elena_voznesenskaya

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