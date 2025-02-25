Популярная украинская актриса стала мамой в третий раз

Вы узнаете:
- Кого родила популярная телеведущая
- Что она говорила о родах
Телеведущая и актриса Елена Вознесенская стала мамой в третий раз.
Об этом знаменитость рассказала на своей странице в Instagram. По словам молодой матери, ее третьи роды были практически идеальными и она родила дочку.
Свою среднюю дочку Ариадну актриса родила в сельской больнице из-за войны. Своего старшего сына Танаима актриса родила дома, почти 10 лет назад.
Украинская актриса снималась в таких проектах, как "Код", "След", "Клиника", "Женский доктор", "История одного преступления".
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