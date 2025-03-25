Сидит в "Одноклассниках" и дружит с оккупантами: чем занята пловчиха Яна Клочкова

Яна Клочкова может стать настоящей и верной подругой Ани Лорак.

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Яна Клочкова - предательница Украины / Коллаж Главред, Фото СМИ

Кратко:

Куда делась пловчиха Яна Клочкова

Что она делает в оккупированном Крыму

Украинская титулованная пловчиха Яна Клочкова, которая в свое время поддерживала беглеца-президента Виктора Януковича, молчит о вторжении террористической России в Украину, а также переехала жить в оккупированный Крым, тщательно оберегает свою частную жизнь и прячется от любого публичного внимания.

На просторах сети невозможно найти никакой информации о жизни предательницы в Крыму, также ничего нет о ее сыне Александре, и о ее родных и близких. Главред проанализировал, куда пропала Яна Клочкова.

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Клочкова со "своим" кандидатом / Фото пресс-службы президента Украины

Несмотря на то, что Клочков закрыла все свои социальные сети, она продолжает активно пользоваться российскими, а именно "Одноклассниками". Если зайти на страницу запроданки в этой социальной сети, то видно, что она там бывает. Последний ее визит был совсем "свежим".

Яна Клочкова сидит в социальных сетях РФ / Скриншот "Одноклассники"

Кроме того, посты Клочковой в ее соцсетях комментируют очевидно подруги, знакомые с ее семьей. Одной из таких подруг является Некая Шеремета Евдокия, которая поддерживает российских оккупантов, обеспечивая их гуманитарной помощью.

Подруга запроданки Клочковой / Скриншот Facebook

На своей странице в Телеграмм, она постит реквизиты и жалеет российских оккупантов, которые убивают мирных украинцев.

Российская оккупантка по кличке "Хиросима" / Скриншот Телеграмм

Российская оккупантка по кличке "Хиросима" / Скриншот Телеграмм

Российская оккупантка по кличке "Хиросима" / Скриншот Телеграмм

Еще один интересный момент. По поиску "Александр Клочков" (сын спортсменки) в российских СМИ есть только одна новость - о турнире по дзюдо, который прошел в Крыму, городе Гаспра. О турнире писали еще в 2022 году, летом. Когда Путин уже вторгся в Украину.

На фото, опубликованные с соревнований, есть похожий на сына Клочковой мальчик. Однако утверждать, что это сын спортсменки, конечно, невозможно.

Предположительно сын Клочковой / Коллаж Главред, фото crimea-news.com

Фото мальчика с нашивкой из триколора.

Клочкова с сыном в Крыму / Фото из соцсетей

К слову, по слухам, сына Клочкова родила от грузинского бизнесмена Левана Ростошвили.

Клочкова и Леван Ростошвили / Фото ЖВЛ

А это страница Левана Ростошвили, гражданина Грузии (!) в Facebook. В первый день вторжения России, Леван опубликовал это фото в своей социальной сети.

Бойфенд предательницы Клочковой / Фото Левана Ростошвили в Facebook

Главред обратился за комментариями к мужчине, но пока не получил ответа.

Интересна также и страница ее мамы Елены Синявской на Facebook. 6 мая 2021 года (за несколько месяцев до начала полномасштабной войны) она активно постила георгиевскую ленту и поздравления "с днем победы", а также "классическое" о дедах. Отметим, что на 2021 год Россия уже аннексировала Крым, а также вела войну на Донеччине и Луганщине.

Страница матери Клочковой в Facebook

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