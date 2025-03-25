Сидит в "Одноклассниках" и дружит с оккупантами: чем занята пловчиха Яна Клочкова

Кратко:
- Куда делась пловчиха Яна Клочкова
- Что она делает в оккупированном Крыму
Украинская титулованная пловчиха Яна Клочкова, которая в свое время поддерживала беглеца-президента Виктора Януковича, молчит о вторжении террористической России в Украину, а также переехала жить в оккупированный Крым, тщательно оберегает свою частную жизнь и прячется от любого публичного внимания.
На просторах сети невозможно найти никакой информации о жизни предательницы в Крыму, также ничего нет о ее сыне Александре, и о ее родных и близких. Главред проанализировал, куда пропала Яна Клочкова.
Несмотря на то, что Клочков закрыла все свои социальные сети, она продолжает активно пользоваться российскими, а именно "Одноклассниками". Если зайти на страницу запроданки в этой социальной сети, то видно, что она там бывает. Последний ее визит был совсем "свежим".
Кроме того, посты Клочковой в ее соцсетях комментируют очевидно подруги, знакомые с ее семьей. Одной из таких подруг является Некая Шеремета Евдокия, которая поддерживает российских оккупантов, обеспечивая их гуманитарной помощью.
На своей странице в Телеграмм, она постит реквизиты и жалеет российских оккупантов, которые убивают мирных украинцев.
Еще один интересный момент. По поиску "Александр Клочков" (сын спортсменки) в российских СМИ есть только одна новость - о турнире по дзюдо, который прошел в Крыму, городе Гаспра. О турнире писали еще в 2022 году, летом. Когда Путин уже вторгся в Украину.
На фото, опубликованные с соревнований, есть похожий на сына Клочковой мальчик. Однако утверждать, что это сын спортсменки, конечно, невозможно.
Фото мальчика с нашивкой из триколора.
К слову, по слухам, сына Клочкова родила от грузинского бизнесмена Левана Ростошвили.
А это страница Левана Ростошвили, гражданина Грузии (!) в Facebook. В первый день вторжения России, Леван опубликовал это фото в своей социальной сети.
Главред обратился за комментариями к мужчине, но пока не получил ответа.
Интересна также и страница ее мамы Елены Синявской на Facebook. 6 мая 2021 года (за несколько месяцев до начала полномасштабной войны) она активно постила георгиевскую ленту и поздравления "с днем победы", а также "классическое" о дедах. Отметим, что на 2021 год Россия уже аннексировала Крым, а также вела войну на Донеччине и Луганщине.
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Напомним, уроженка города Черновцы, когда-то популярная телеведущая, протеже Игоря Кондратюка, а также "Мисс Украина Вселенная -2006" Инна Цимбалюк, пропала с радаров украинских СМИ еще до начала войны с Россией.
Ранее Главред писал о том, куда пропала Александра Николаенко после замужества с миллиардером, и как выглядит сейчас.
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