Создатели турецкого сериала извинились за эпизод с украинками: турчанки в бешенстве

Турчанки активно поддержали создателей сериала, которые показали украинских беженок проститутками.

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На фото - сцена из турецкого сериала. Турецкая женщина и ее мужчина / Коллаж Главред, фото Instagram/deha, Pixabay

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На странице сериала появилось извинение

Турчанки активно защищают позицию продюсеров

Создатели турецкого сериала "Deha" ("Гений"), который выставил украинок-беженок проститутками, извинился за скандальный эпизод.

Между тем, извинение, которое создатели киноленты опубликовали на странице в Instagram, выглядит слабовато. В частности, эпизод, где украинок показали проститутками назвали "дискомфортным".

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"Мы сожалеем из-за дискомфорта/возмущения, которое вызвала у зрителей-украинцев сцена в 7 серии сериала Deha, которая была в эфире 3 ноября 2024 года. Хотим заявить, что придаем большое значение культурному разнообразию, социальным ценностям, а также нам важно взаимное искреннее уважение всех наших зрителей. Просим прощения у всех, кого нечаянно обидели", - написали продюсеры в социальной сети.

В комментарии набежали фанатики сериала, турецкие домохозяйки, которые выступили в защиту мыльной оперы и стали оскорблять украинок.

Турчанки атакуют украинок за извинения в сериале / Скриншот Instagram/dehatvdizisi

В комментариях полный "чингл беллз" / Скриншот Instagram/dehatvdizisi

Сострадание турецких граждан на лицо / Скриншот Instagram/dehatvdizisi

Прокомментировать решение создателей сериала и заступится за украинок можно тут

Отметим,ранее на странице общественной организации "Украинцы в Бодруме" в Facebook, было опубликовано обращение Веры Таниш. Оказалось, что в 7 серии сериала авторы показали украинок в нелицеприятном образе.

Посольство Украины в Турции направило дипломатическую ноту в МИД Турции с целью принятия соответствующих мер. "В частности, обеспечение расследования инцидента со стороны RTUK, публичных извинений и корректировка оскорбительных эпизодов в сериале", - проинформировали Главред в посольстве Украины в Турции.

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Как ранее писал Главред, украинские женщины, которые вынуждено из-за российского нападения, проживают в Турции, обратились в посольство Украины, а также в Совет по вопросам радио и телевидения Турции (RTÜK), к турецкому телеканалу ShowTV, а также в общественные организации Турции из-за турецкого сериала "Deha" ("Гений").

Напомним, в Турции скончался популярный певец 90-х Метин Аролат. Он потерял сознание во время выступления в одном из отелей Стамбула. Аролата, которого доставили в больницу на машине скорой помощи, спасти, несмотря на все вмешательства, не удалось.

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