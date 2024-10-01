Тина Кароль закрутила роман с молодым бизнесменом - блогер

Популярный украинский блогер-обозреватель шоу-бизнеса Богдан Беспалов заявил, что певица Тина Кароль, которая скрывает свою личную жизнь, уже не одинока.
В своих соцсетях Беспалов отметил, что мужчина значительно моложе певицы и его зовут - Юрий Арошидзе, он родом из Беларуси и даже служил в белорусской армии.
Со слов блогера, Юрий уже 16 лет живет в США, но иногда приезжает в Украину.
"Юрий Арошидзе, 30 лет. Мама украинка, папа грузин. Более 16 лет в основном живет в США, но бывает и в Украине. Родился и вырос в белорусском городке Несвиж, где и рос. Сейчас очарован Тиной. Юрий Арошидзе - президент Protez Foundation. Изготавливают протезы и реабилитируют наших военных", - написал Беспалов.
Отметим, Тина Кароль пока не комментировала возможные отношения с бизнесменом.
Кто такая Тина Кароль?
Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.
Тина Кароль - последние новости по теме
Напомним, ранее Тина Кароль приобрела квартиру на Ивано-Франковщине для семьи 9-летнего Егора, который вел дневник, находясь с родными в оккупированном и разрушенном Мариуполе.
А также Тина Кароль в день своей свадьбы и венчания с мужем и продюсером Евгением Огиром (трагически рано умершим) показала на своей странице в Instagram трогательный кадр из семейного архива.
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