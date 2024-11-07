"Выживают, как могут": турецкий сериал выставил украинок проститутками, разгорелся скандал

Украинские общественные организации активно борются за свои права в Турции.

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Украинок изобразили проститутками в турецком сериале / Коллаж Главред, скриншот сериала

Коротко:

В турецком сериале изобразили украинок проститутками

Главный герой повторил российские нарративы

Украинцы в Турции добиваются справедливости

Украинские женщины, которые вынуждено из-за российского нападения, проживают в Турции, обратились в посольство Украины, а также в Совет по вопросам радио и телевидения Турции (RTÜK), к турецкому телеканалу ShowTV, а также в общественные организации Турции из-за турецкого сериала "Deha" ("Гений").

На странице общественной организации "Украинцы в Бодруме" в Facebook, было опубликовано обращение Веры Таниш. Оказалось, что в 7 серии сериала авторы показали украинок в нелицеприятном образе.

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"В сцене, начинающейся на 1 часе 17 минуте, прозвучали унизительные комментарии, которые ассоциируют украинских женщин-беженок с профессией, оскорбляющей наше достоинство. Такая подача не только несправедлива, но и вредна, потому что она распространяет негативные стереотипы, дискредитируя украинских женщин и влияя на общественное мнение в Турции", - пишет женщина.

Главный герой, видя ярко одетых девушек, которые у уличного торговца покупают две котлеты, небрежно бросает: "Украина".

"Ты их тоже знаешь, брат", - спрашивает его собеседник.

"Они бегут от войны, становятся беженцами, пытаются выжить", - "поясняет" актер с сальной ухмылкой.

По словам Веры Таниш, украинки, оказавшиеся за пределами своей Родины из-за войны, являются представительницами разных профессий: юристы, менеджеры компаний, писательницы, преподаватели, врачи и другие квалифицированные специалисты. "Наше присутствие в Турции продиктовано необходимостью защитить себя и наших детей от ужасов полномасштабной войны, развязанной Россией на территории Украины", - добавляет она.

"Этот сериал, распространяя искаженную информацию, игнорирует реальность, где украинские женщины, часто в сложных условиях, пытаются обеспечить свои семьи и защищать достоинство своей нации. В Турции тысячи украинских женщин тяжело работают, занимаются общественной деятельностью, поддерживают свою родину в борьбе за независимость", - сказано в обращении.

По словам активистки, многие мечтают вернуться в Украину после победы. "Такая некорректная подача украинских женщин в медиа создает для нас и наших детей дополнительные трудности, ведь мы сталкиваемся с дискриминацией и издевкой в ​​школах и обществе. Мои дети учатся в турецкой школе, и я переживаю, что стереотипы, распространенные в сериале, могут вызвать буллинг и другие психологические проблемы", - добавила она.

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