"Выживают, как могут": турецкий сериал выставил украинок проститутками, разгорелся скандал

Коротко:
- В турецком сериале изобразили украинок проститутками
- Главный герой повторил российские нарративы
- Украинцы в Турции добиваются справедливости
Украинские женщины, которые вынуждено из-за российского нападения, проживают в Турции, обратились в посольство Украины, а также в Совет по вопросам радио и телевидения Турции (RTÜK), к турецкому телеканалу ShowTV, а также в общественные организации Турции из-за турецкого сериала "Deha" ("Гений").
На странице общественной организации "Украинцы в Бодруме" в Facebook, было опубликовано обращение Веры Таниш. Оказалось, что в 7 серии сериала авторы показали украинок в нелицеприятном образе.
"В сцене, начинающейся на 1 часе 17 минуте, прозвучали унизительные комментарии, которые ассоциируют украинских женщин-беженок с профессией, оскорбляющей наше достоинство. Такая подача не только несправедлива, но и вредна, потому что она распространяет негативные стереотипы, дискредитируя украинских женщин и влияя на общественное мнение в Турции", - пишет женщина.
Главный герой, видя ярко одетых девушек, которые у уличного торговца покупают две котлеты, небрежно бросает: "Украина".
"Ты их тоже знаешь, брат", - спрашивает его собеседник.
"Они бегут от войны, становятся беженцами, пытаются выжить", - "поясняет" актер с сальной ухмылкой.
По словам Веры Таниш, украинки, оказавшиеся за пределами своей Родины из-за войны, являются представительницами разных профессий: юристы, менеджеры компаний, писательницы, преподаватели, врачи и другие квалифицированные специалисты. "Наше присутствие в Турции продиктовано необходимостью защитить себя и наших детей от ужасов полномасштабной войны, развязанной Россией на территории Украины", - добавляет она.
"Этот сериал, распространяя искаженную информацию, игнорирует реальность, где украинские женщины, часто в сложных условиях, пытаются обеспечить свои семьи и защищать достоинство своей нации. В Турции тысячи украинских женщин тяжело работают, занимаются общественной деятельностью, поддерживают свою родину в борьбе за независимость", - сказано в обращении.
По словам активистки, многие мечтают вернуться в Украину после победы. "Такая некорректная подача украинских женщин в медиа создает для нас и наших детей дополнительные трудности, ведь мы сталкиваемся с дискриминацией и издевкой в школах и обществе. Мои дети учатся в турецкой школе, и я переживаю, что стереотипы, распространенные в сериале, могут вызвать буллинг и другие психологические проблемы", - добавила она.
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