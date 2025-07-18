Брат популярной в РФ певицы Алсу оказался банкротом и имеет огромные долги.

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Певица Алсу все еще "варится" в разводе с Абрамовым / Коллаж Главред, фото Instagram/alsou

Кратко:

Что случилось в семье Алсу

Что ожидает ее родного брата

У брата российской певицы Алсу - большие неприятности. В частности, как пишут российские пропагандисты, у него огромные долги, которые измеряются сотнями миллионами рублей.

С компании брата Алсу Руслана Сафина продолжают списывать долги.

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В январе 2025 года СМИ сообщали, что компания ООО "АНСИСТЕМС", учредителем которой является брат певицы Алсу Руслан Сафин, задолжала 665 миллионов рублей (8 млн долларов). Основную часть долгов составляли обязательства за кредиты перед банками.

Алсу / Instagram

Сам Сафин был признан банкротом еще в 2023 году — у него изъяли коттедж в Подмосковье и даже дорогостоящие часы, которые пустили с молотка.

Часть долгов компания брата Алсу погашает — согласно ФССП, были завершены исполнительные производства на сумму 116 миллионов рублей. Однако это не мешает появляться все новым долгам — в той же базе приставов последний появился в июле 2025 года. Сейчас сумма задолженности составляет 156,7 миллионов рублей.

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Как ранее писал Главред, певица Алсу заключила мировое соглашение с бывшим мужем Яном Абрамовым. Об этом сообщил ее адвокат Андрей Крючков в беседе с российским пропагандистским каналом.

Ранее также пропагандистские СМИ подловили певицу Алсу и попробовали разузнать у нее подробности ее личной жизни. В частности, их интересовали подробности развода с ее пока еще мужем Яном Абрамовым.

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