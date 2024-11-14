Врачи не давали сроков: любимица публики Ада Роговцева оказалась в больнице

Артистка оказалась на больничной койке и ее дочь сообщила о чудесном выздоровлении актрисы.

https://glavred.info/starnews/vrachi-ne-davali-srokov-no-sluchilos-chudo-lyubimica-publiki-ada-rogovceva-okazalas-v-bolnice-10614341.html Ссылка скопирована

Роговцева оказалась в больнице/ коллаж фото УНИАН

Что сказала дочь актрисы:

Ада Роговев оказалась в больнице

Врачи не давали сроков выздоровления

Артистка уже отыграла спектакль в Одессе

Легенда украинской театральной сцены и любимая актриса многих украинцев Ада Роговцева оказалась в больнице.

Как сообщает ТСН со ссылкой на дочь артистки Катерину Степанкову, неделю назад 87-летняя актриса оказалась в больнице. По словам женщины, врачи не давали сроков выздоровления, поэтому народной любимице пришлось отменять или переносить спектакли на другие даты, из-за чего ей было очень досадно.

видео дня

"Снова я видела чудо. Мама. Ада Николаевна. Я смотрела на сцену и в очередной раз не верила своим глазам, что можно так овладевать собой, несмотря на многие различные факторы! Неделю назад мама была в больнице. Было тяжело. Отмена и перенос двух спектаклей. Невозможность посетить "Землю поэтов". И абсолютная неуверенность в дальнейших спектаклях и сроках выздоровления", - говорит дочь артистки.

По словам дочери, произошло чудо и ее мама быстро начала поправляться. Актриса даже уже приняла участие в Одессе. Почему именно актриса вынуждена была обращаться за помощью к врачам – ее дочь не раскрыла. Скорее всего, у актрисы возникли проблемы с сердцем, ведь Ада Роговцева лечилась в Центре Сердца.

"Безгранично благодарна Борису Михайловичу Тодурову и Центру Сердца за то, что уже столько раз спасаете и возвращаете на сцену мою маму! В Одессе Ада Николаевна играла первый после возобновления выездной спектакль "Будьте, как дома", а я стояла за кулисами и в очередной раз удивлялась ее воле, ее уникальной способности переламывать себя в сценической работе, преодолевать собственное упадок ради служения!" - делится дочь актрисы.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Как ранее сообщал Главред, легендарная украинская артистка театра и кино Ада Роговцева посвятила антрепризный спектакль "Будьте як вдома" убитому россиянами актеру Паше Ли.

Также ранее фанатка диктатора Путина, актриса Оксана Сташенко - звезда "Возвращение Мухтара" - решила в бессильной злобе разругать артистов Богдана Бенюка и Аду Роговцеву.

Вас также может заинтересовать:

Кто такая Ада Роговцева Ада Роговцева - украинская актриса театра и кино. Герой Украины (2007), народная артистка СССР (1978), лауреат Государственной премии УССР имени Т. Г. Шевченко (1981), Государственной премии Украины имени А. П. Довженко (2017). Как пишет Википедия, артистка имеет уверенную проукраинскую позицию. В 2014 году после аннексии Крыма Российской Федерацией, не признанной большей частью международного сообщества[, и начала войны на Донбассе, она назвала Россию государством-агрессором. Неоднократно посещала с выступлениями передовую ВСУ на Донбассе в зоне проведения антитеррористической операции объединённых сил.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред