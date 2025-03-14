"Я полненький": Павел Зибров откровенно заговорил про похудение и пластику

Зибров признался, какие бьюти-процедуры делает, и почему опасается худеть.

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Павел Зибров новости - певец рассказал про похудение и уколы красоты / коллаж: Главред, фото: instagram.com/pavlo_zibrov

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Что Павел Зибров делал с лицом

Почему артист хочет, но боится скинуть лишние кило

Украинскому певцу Павлу Зиброву летом исполнится 67 лет. А в следующем году он отпразднует 40-летие своей сценической карьеры, на протяжении которой он гордо несет звание секс-символа украинской эстрады.

Этот образ Павел Николаевич хранит и поддерживает с огромной тщательностью. При этом он не стесняется признаться - регулярно посещает косметолога и делает уколы красоты.

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"Пластические операции – нет. Инъекции – да. Инъекции я делаю. Иногда раз в год, раз в восемь месяцев можно сделать "гусиные лапки". Мы просто уже понимаем, что уже ведь не мальчик. Это же пришел на пять минут – все, это занимает 5-10 минут. Какие-то небольшие складочки можно убрать", - рассказал недавно артист в интервью YouTube-проекту ТСН "Наодинці".

Также певец отметил, что бы бы рад скинуть несколько килограмм, которые считает лишними. Но опасается, что "поплывет" лицо. "У меня лицо кругленькое, потому что я полненький. Я люблю поесть. А если бы я похудел, а я хочу похудеть… Так здесь выбираешь: или ты стройный Зибров на 10 кг стройнее и у тебя это все полезет, или кругленький и с животиком", - рассуждает Павел Зибров.

Павел Зибров новости - певец рассказал про похудение и уколы красоты / Скриншот YouTube

К слову, за луки и внешность звездного мужа отвечает Марина Зиброва - вторая жена певца. Пара вместе с августа 1994 года. У них есть общая дочь Диана, которая также является пиарщицей Павла Зиброва.

Павел Зибров с женой Мариной / instagram.com/pavlo_zibrov

Павел Зибров с дочерью Дианой / instagram.com/pavlo_zibrov

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Кто такой Павел Зибров? Павел Зибров - украинский певец, композитор, Народный артист Украины. Написал более 500 песен для себя и других артистов. За свою карьеру выпустил 15 альбомов и более 20 клипов. На большой сцене с 1986 года.

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