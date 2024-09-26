"Я разбила сердце своего бывшего": Настя Каменских огорошила фанатов

Украинская популярная певица Настя Каменских решила обратиться к подписчикам с вопросом о личной жизни.
На своей странице в Instagram Настя пообещала рассказать какую-то интересную историю, но не уточнила, о чем будет идти речь.
"Кто из вас чувствует, что любовь – самая большая зависимость? А кто хоть раз возвращался к бывшим? Скоро расскажу еще одну интересную историю..." – написала артистка.
Пост Каменских сопроводила роликом из предстоящего клипа. На кадрах певица показалась в мини-платье появилась на поле для игры в гольф.
"Розы красные, фиалки голубые. Я разбила сердце своего экса, но все еще зависима от тебя", – поет Настя в песне.
Кто такая Настя Каменских?
Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.
Настя Каменских - последние новости по теме
Отметим, Настя Каменских, которая в начале своей музыкальной карьеры была с пышными формами, рассказала о том, как тяжело ей далось похудение. Артистка отметила, что все свою жизнь она пыталась контролировать каждый аспект, чтобы сбросить вес.
А также ранее Настя Каменских обратилась к Потапу и поздравила с годовщиной свадьбы. На своей странице в соцсетях артистка опубликовала фото с мужем, а также написала нежное послание.
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