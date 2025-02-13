Звезда сериала "Парочка слідчих" рассказала про геройство отца-ветерана

Папа Юлии Буйновской - военный и пример для подражания для юной актрисы.

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Юлия Буйновская новости - София Вербяная из Парочки слідчих рассказала про папу-военного / коллаж: Главред, фото: instagram.com/buinovska_julia

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Буйновская из сериала "Парочка слідчих" рассказала про отца-военного

Актриса поделилась, какие черты в нем вызывают у нее восхищение

Украинская актриса Юлия Буйновская совсем скоро появится на экранах 1+1 Украина в роли молодой следовательницы и руководителя отдела особо опасных преступлений Софии Вербяной в новом детективном телесериале "Парочка слідчих". В своем интервью для 1plus1.ua 24-летняя артистка отметила, что рада сыграть сильного женского персонажа.

В этой работе Буйновская вдохновлялась и киноперсонажами (вроде ее любимого сериала "Касл"), и близкими людьми. Например, своим отцом - военным и ветераном, который, по словам актрисы, прошел на войне настоящий ад.

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Буйновский-старший пошел защищать нашу страну от оккупанта добровольцем в первые дни полномасштабной войны. На фронте во время выполнения боевой задачи он получил множественные ранение, и оказался единственным выжившим среди его побратимов.

"Сначала мы даже не знали, где его искать. Нам только потом сказали город. Он пролежал в коме очень долго. Кстати, чем я очень горжусь, его лучшая черта характера - он никогда не сдается. ... У него очень сильные ранения и уже нет нескольких органов и даже частицы мозга. Но это просто самый смелый человек из всех, кого я знаю, потому что пойти с первого дня защищать нашу Родину - за это я его очень уважаю! А еще за то, что он всегда на позитиве", - говорит Юлия Буйнова.

Также актриса поделилась трогательным воспоминанием - первой встречей с отцом в госпитале. "Я приезжала к нему в клинику. Еще помню, что мне медсестра говорит, только ты не вздумай плакать, потому что ему нельзя. Он еще был не в своем сознании. Я наклоняюсь к нему и говорю: "Пап, а ты знаешь, что ты в больнице? Ты знаешь, что я твоя дочь и ты сейчас ранен?". И он так заплакал, я никогда этого не забуду. На нем тогда не было живого места и он тянется ко мне и мы вместе плачем. Но он выжил, ему удалось все пережить!" - отмечает звезда "Парочки слідчих".

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