"Ярко и кайфово": Бабкин на Новый год повез семью в Лапландию

Известный украинский певец Сергей Бабкин на новогодние праздники и каникулы отправился отдыхать в снежную Лапландию в сопровождении всей своей семьи.

"Второй день в Лапландии. Что мы узнали. Утром просыпаемся в 9.00. На улице темно, как ночью. В 10.00 начинает светлеть. Полный световой день начинается в 11.30 и длится до 14.30. В 15.00 уже почти темно. Оказывается, сейчас (в зимний период) здесь полярная ночь. Чтобы сделать фото при дневном освещении, у вас всего 3:00. В другое время везде горят фонари, горы все освещены в темное время суток. Кататься можно до 19.00, потом фонари отключают и все идут на ужин", - рассказала в Instagram супруга исполнителя Снежана Бабкина.

По словам звездной семьи, в сказочной области Финляндии, которая расположена за Северным полярным кругом, в это время года очень холодно и невозможно долго простоять на одном месте.

"Воздух сухой и поэтому мороз щиплет сильно! Надо очень тепло одеваться! Сегодня мы провели на горках более 5 часов!" – отметила Снежана.

Подписчики Бабкиных в соцсети восторженно восприняли их предновогоднюю поездку. Многие желали знаменитостям хорошего отдыха и восхищались прекрасными яркими фотографиями заснеженной, солнечной Лапландии.

Напомним, в эфирах украинских радиостанций наиболее часто транслируемой песней в 2018 году назван хит Сергея Бабкина "Де би я".