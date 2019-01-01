Надя Дорофеева сменила прическу, опубликованы фото

Надя Дорофеева похвасталась снимками с новой прической / instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева сменила прическу — раньше артистка ходила с прямыми волосами, а теперь у нее кудри.

Исполнительница во вторник, 1 января, в Instagram поздравила поклонников с Новым годом и похвасталась обновленным образом.

"…Мой 2019-й начался с новой прически и оочень хорошего настроения", — подписала Дорофеева фотографии, на которых запечатлена с новой прической.

Снимки менее чем за час собрали свыше 93 тысяч лайков. Ряд интернет-пользователей похвалил фото.

"Ну, принцесса", — считает svremiai. "Милая и очаровательна, как Солнце", — написал alexvynnychenko. "Как же тебе, Надюша, идет", — поделилась мнением linnik.lera.

Надя Дорофеева похвасталась снимками с новой прической / instagram.com/nadyadorofeeva



Напомним, в ноябре стало известно, что Надя Дорофеева сделала стрижку каре и удивила поклонников дерзким образом — покрасовалась в черном наряде, с украшениями на шее и сумкой на поясе.