"Дороменских": Надя Дорофеева хвастанула снимком в обновленном образе

Фото, опубликованное певицей в соцсети, за несколько часов собрало сотни тысяч лайков.
Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева опубликовала новую фотографию, на которой запечатлена в обновленном образе — с кудрями.
Снимок артистка разместила на своей странице в Instagram, за 4 часа он собрал более 230 тысяч лайков.
На фото Дорофеева позирует в черном гольфе, она сделала губы уточкой.
"Кудрявая", — коротко подписала снимок исполнительница.
Фото по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Дороменских (скорее всего, намек на певицу Настю Каменских — Ред.)" — написала mari_trump. "Ужас. Не нужно накручивать вермишель", — полагает oksanaoksana962. "Самая крутая певица на свете", — поделилась мнением mariakrainova2.
Напомним, в ноябре стало известно, что Надя Дорофеева сделала стрижку каре и удивила поклонников дерзким образом — покрасовалась в черном наряде, с украшениями на шее и сумкой на поясе.