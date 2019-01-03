"Дороменских": Надя Дорофеева хвастанула снимком в обновленном образе

Надя Дорофеева похвасталась свежим фото в обновленном образе / instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева опубликовала новую фотографию, на которой запечатлена в обновленном образе — с кудрями.

Снимок артистка разместила на своей странице в Instagram, за 4 часа он собрал более 230 тысяч лайков.

На фото Дорофеева позирует в черном гольфе, она сделала губы уточкой.

"Кудрявая", — коротко подписала снимок исполнительница.

Фото по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Дороменских (скорее всего, намек на певицу Настю Каменских — Ред.)" — написала mari_trump. "Ужас. Не нужно накручивать вермишель", — полагает oksanaoksana962. "Самая крутая певица на свете", — поделилась мнением mariakrainova2.

View this post on Instagram Curly A post shared by nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) on Jan 3, 2019 at 4:20am PST

Напомним, в ноябре стало известно, что Надя Дорофеева сделала стрижку каре и удивила поклонников дерзким образом — покрасовалась в черном наряде, с украшениями на шее и сумкой на поясе.