"Уж очень статный, красивый парень": Сергей Бабкин показал, как выглядел в 16 лет

Сергей Бабкин показал архивное фото / Facebook.com

Известный украинский певец Сергей Бабкин показал архивное фото, на котором ему 16 лет.

В Instagram 40-летний артист поделился снимком, который вызвал немалый ажиотаж среди подписчиков: на фото Бабкин запечатлен с густой шевелюрой, гладко выбритый и в пиджаке с рубашкой.

"16 лет. 1995 год. Фотография в паспорте. И еще хотел бы добавить, что этот молодой человек является безумным поклонником группы "Браво". Факт на лицо", - написал певец.

Поклонники назвали Бабкина редким красавцем, и расхвалили снимок.

"Красавчик и в молодости, и сейчас", "Похож на Джозефа Гордона Левита! Не зря он мой любимый актер, а вы исполнитель", "Эти глаза!", "16? Это лучшее первое фото в паспорте, которое я когда-либо видела", "Боже, какой Вы красавчик! Сразу видно, питались хорошо. Я бы не дала 16, где-то 20-22, уж очень статный, красивый парень", - отреагировали поклонники.

Ранее Сергей Бабкин на Новый год повез семью в Лапландию.