"Неожиданно": Надя Дорофеева показала, как выглядела 10 лет назад

Фанаты едва узнали певицу на архивном снимке.
Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева присоединилась к флешмобу #10YearChallenge, и показала, как она выглядела 10 лет назад – в 2009 году.
Артистка опубликовала на своей странице в Instagram архивное фото, на котором она запечатлена на фоне ковра с рыжими волосами в странном наряде.
"Ну лааааадно, вот вам. Еще через 10 лет запощу себя блондинкой и будет "ВИА Гра", - подписала фото артистка.
Поклонники отметили, что сейчас певица даже выглядит моложе, а кто-то посмеялся над ковром и образом певицы.
"С каждым годом все лучше и моложе выглядишь", "Прям ржу, прости юбка класс", "Вот это перемены", "Ну прям другое лицо!", "Неожиданно", - писали юзеры.
Ранее Надя Дорофеева озадачила фанатов своим декольте.