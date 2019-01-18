"Неожиданно": Надя Дорофеева показала, как выглядела 10 лет назад

Надя Дорофеева показала себя 10 лет назад / instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева присоединилась к флешмобу #10YearChallenge, и показала, как она выглядела 10 лет назад – в 2009 году.

Артистка опубликовала на своей странице в Instagram архивное фото, на котором она запечатлена на фоне ковра с рыжими волосами в странном наряде.

"Ну лааааадно, вот вам. Еще через 10 лет запощу себя блондинкой и будет "ВИА Гра", - подписала фото артистка.

Поклонники отметили, что сейчас певица даже выглядит моложе, а кто-то посмеялся над ковром и образом певицы.

"С каждым годом все лучше и моложе выглядишь", "Прям ржу, прости юбка класс", "Вот это перемены", "Ну прям другое лицо!", "Неожиданно", - писали юзеры.

Надя Дорофеева показал себя 10 лет назад / https://www.instagram.com/nadyadorofeeva/

Ранее Надя Дорофеева озадачила фанатов своим декольте.