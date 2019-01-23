"Как сестры": совместное фото Пугачевой и Лободы "взорвало" сеть

Пугачеву расхвалили за внешний вид / Скриншот видео с youtube.com

Юморист и шоумен Максим Галкин со своей супругой посетил шоу украинской певицы Светланы Лободы в московском Crocus City Hall.

На своей странице в Instagram юморист показал фото с бэкстейджа, на котором запечатлены Лобода со своей старшей дочерью Евой, и Галкин с Пугачевой.

"Света с дочкой Евой, я и Алла после невероятного концерта Светланы Лободы. Это одно из лучших эстрадных шоу, что я видел за последние десять лет, по самому главному для меня показателю - гармонии между артистом и представлением. Это шоу "сидит" на Светлане как идеально сшитое платье. Нет ничего лишнего. Это было вкусно, сексуально, музыкально и очень драйвово! Поздравляю!", - подписал снимок артист.

Пугачева и Галкин посетили шоу Лободы / https://www.instagram.com/maxgalkinru/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_loading_state_camera

Однако, не все поклонники согласились с юмористом, отметив, что Лободе до уровня Примадонны еще работать и работать, тем более, на этом снимке Пугачева выглядит очень молодо.

"Аллуся молодец в 70 так выглядеть хорошо, с Лободой как сестры", "Наверное, Алла Борисовна или Максим раскручивают ее... Иначе вот так рекламировать... Это просто нонсенс", "Максим, вы неотразимы. А Алла Борисовна выглядит как девчонка рядом с вами", "Пост про Светлану Лободу, но как выглядит Алла Борисовна со слегка обнаженным плечом, я просто в восторге, вообще никакие года женщине не властны!", "Лободе до Аллочки и ее шоу, как до Луны. Обычная дешевая певичка, которая не вписывается в эталоны хорошего вкуса", - писали юзеры.

Ранее Светлана Лобода "засветила" обнаженную грудь во время концерта в РФ.