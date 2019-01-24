Дмитрий Маликов рассекретил день рождения сына, умилив сеть трогательным фото

Дмитрий Маликов показал годовалого сына / Ural.kp.ru

Российский певец Дмитрий Маликов впервые показал трогательное фото со своим сыном Марком в честь его первого дня рождения, который он отмечает 24 января. Отметим, что новость о пополнении в семье появилась лишь 27 января 2018 года, спустя два дня – 29 января, артист прокомментировал рождение малыша.

В честь праздника артист на своей странице в Instagram опубликовал снимок, на котором позирует с обнаженным торсом и с наследником на руках.

"Нам сегодня год!", - подписал фото артист.

Поклонники Маликова поздравили семейство с праздником, и умилились малышом.

"Смотрит во все глаза! Как много в этом взгляде!", "Такая пусичка!", "Какой сладкий!", "Поздравляю! Лапочка, такой же милый и красивый как папа", "Мужики. Поздравляю! Счастья вашей семье", - писали юзеры.

Дмитрий Маликов с сыном Марком / https://www.instagram.com/dmitriy_malikov/

Напомним, ребенка чете Маликовых родила суррогатная мать в одной из частных клиник Санкт-Петербурга в обстановке строжайшей секретности. У певца и его жены есть дочь Стефания, которая недавно отпраздновала 18-летие, а у Елены есть также взрослая дочь Ольга от первого брака.

Ранее Дмитрий Маликов вызвал негодование в Сети, пошутив о "еврействе и педр*льстве".