"Сильно старит": Надя Дорофеева вновь сменила имидж и нарвалась на критику

Певица примерила парик для выступления.
Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева решила покрасоваться с новым цветом волос, и примерила парик.
Артистка опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором она предстала с каре в образе платиновой блондинки.
"Почему бы и нет?", - подписала фото певица.
Не все поклонники оценили новый цвет волос Дорофеевой, отметив, что такие перемены в образе певицы заставляют их нервничать.
"Зачем?", "Надя, что с тобой?", "Ты с любой прической красивая", "Надь! Это парик? Скажи пожалуйста, иначе я инфаркт получу", "Сильно старит, похожа на Лайму Вайкуле", "Ты перекрасилась или это парик?", - писали юзеры.
Ранее Надя Дорофеева показала, как выглядела 10 лет назад.