"Сильно старит": Надя Дорофеева вновь сменила имидж и нарвалась на критику

Дорофеева покрасовалась с новым цветом волос / https://www.instagram.com/nadyadorofeeva/?hl=ru

Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева решила покрасоваться с новым цветом волос, и примерила парик.

Артистка опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором она предстала с каре в образе платиновой блондинки.

"Почему бы и нет?", - подписала фото певица.

Не все поклонники оценили новый цвет волос Дорофеевой, отметив, что такие перемены в образе певицы заставляют их нервничать.

"Зачем?", "Надя, что с тобой?", "Ты с любой прической красивая", "Надь! Это парик? Скажи пожалуйста, иначе я инфаркт получу", "Сильно старит, похожа на Лайму Вайкуле", "Ты перекрасилась или это парик?", - писали юзеры.

Ранее Надя Дорофеева показала, как выглядела 10 лет назад.