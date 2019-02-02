"На стиле": Надя Дорофеева покорила сеть ярким образом

Певица также продемонстрировала стройные ноги.
Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева показала стильный образ с Ukrainian Fashion Week.
Артистка опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором она предстала в пиджаке от украинского бренда Katimó Clothes и в яркой обуви от Marsala Shoes. Образ певица дополнила серьгами-кольцами и покрасовалась с каре в образе платиновой блондинки.
Поклонники назвали певицу самой стильной, и оставили десятки комплиментов.
"Надя, ты очень стильно одеваешься", "Просто огонь! Тебе все луки, образы идут!", "На стиле", "Нет слов, ты очень шикарно выглядишь", - писали фанаты.
Ранее Надя Дорофеева вновь сменила имидж и нарвалась на критику.