Константин Хабенский стал отцом в третий раз

Константин Хабенский стал отцом в 3-й раз / "вДудь" / УНИАН

Народный артист России Константин Хабенский, который угодил в базу "Миротворца", стал отцом в третий раз.

Его жена, актриса Ольга Литвинова 1 февраля родила девочку, передает "Экспресс-газета".

Никаких деталей супруги не раскрывают, и не спешат делиться с поклонниками радостной новостью.

Напомним, у Хабенского есть сын Иван от первого брака. 11-летний мальчик живет с бабушкой, бывшей тещей знаменитости, в Барселоне; его мать, журналистка Анастасия, десять лет назад умерла от опухоли головного мозга. Хабенский второй раз женился на актрисе Ольге Литвиновой, с которой уже воспитывает двухлетнюю дочь.

Ранее Константин Хабенский устроил скандал из-за вопроса журналистки.