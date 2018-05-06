"Такого Хабенского еще не видела": актер устроил скандал из-за вопроса журналистки

6 мая 2018, 19:45

Видео инцидента уже собрало на YouTube более 600 тысяч просмотров.

Хабенский поспорил с журналисткой после показа "Собибора".

Актер и режиссер Константин Хабенский спровоцировал скандал на премьере фильма "Собибор" в Санкт-Петербурге. Причиной послужил неточно сформулированный вопрос журналистки.

Хабенский недопонял вопрос из зала и устроил задавшей его женщине женщине публичную порку. Видео инцидента уже собрало на YouTube более 600 тысяч просмотров.

На мероприятии, состоявшемся в конце апреля, представительница СМИ задала Хабенскому вопрос о том, как, по его мнению, на фильм отреагирует публика, которая придет "с попкорном и кока-колой". На что тут же получила ответ актера и теперь уже режиссера: "Вы что, считаете, что тупые люди рядом с вами живут?".

Как отмечается в комментариях к видео: "Какой-то сюрреализм, если читать:

- ...А чего вы волнуетесь? Вы чего? Вы понимаете, какие люди живут рядом с вами?

- Я понимаю.

- Что вас волнует?

- Мне тоже хочется, чтобы до них это дошло.

- Скажите мне, ЧТО с вами живёт рядом?

- Ну, все те...

- Нет, те все - кто?

- Наши...

- О чём вопрос? Скажите.

- Вы так реагируете, правда...

- Нет. Я живо реагирую. Просто кровно интересен ваш вопрос. Кровно. Кто придёт на этот фильм? Что... что вас волнует, скажите, пожалуйста?

- Меня волнует...

- Нет, извините! Что вас волнует?

- Меня волнует, чтоб они не крутили попкорном во время фильма.

[Смех в зале. Аплодисменты.]

- Если можно, я скажу, что во время фильма было так тихо, что...

- Щас секунду! Щас, секунду! Вы завязаны с попкорном или с чем? С продажами? Скажите. Меня тоже волнует. Я написал в какой-то там... в каком-то интервью, что, может быть, на десятой минуте остановится хруст. Что вас волнует, скажите мне?

- ...

- Вы моя... мой человек, который живет в моём городе. Что вас волнует, скажите пожалуйста. Пожалуйста. Без всяких иных вещей. Что... чего вы боитесь? Ёп твою мать. Вот пожалуйста.

- Не будем в таком тоне.

- Нет, извините. Я просто хочу понять, что вас волнует.

- У меня ещё один вопрос".

В комментариях большинство людей раскритиковало поведение актера: "Да что с ним такое??? Устал, что ли", "Если кто-то считает, что Константин прав по сути, то поймите, он не прав по форме. Хамское проведение Хабенского просто удивляет. Я лично уважала Константина, но это поведение оправдать не смогу", "Стриженова на первом тоже тупит с вопросами!", "Одному мне, что ли показалось, что Хабенский несет какую-то неадекватную херню… Может, устал, конечно, или перенервничал, или еще чего, но тем не менее" и т.п.

Хотя некоторые отмечают: "Ого! Такого Хабенского еще не видела. Респект".

Ранее Хабенский рассказал про "поцелуй" с Анджелиной Джоли. Артист признался, что у него был полный рот кинокрови.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
скандал премьера Константин Хабенский Собибор
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
14:12
“Убил дочь и покончил с собой”. Под Житомиром в авто нашли мертвыми двух людей
13:58
«Это подарок»: Жириновский рассказал, как Запад собрался отдать Украине 4 области РФ. Видео Видео
13:56
"Шикарные сисяо". Астафьева восхитила фанатов откровенным фото в купальнике
13:44
Военнослужащий ВСУ расстрелял сослуживца из автомата в лицо под Донецком
13:30
Потроллил россиянина. В Сети "залайкали" пост об украинском шахматисте-патриоте
13:24
Порошенко напомнил Евросоюзу о восстанавлении Донбасса
13:15
Лига Чемпионов. Квалификация. "Динамо" - "Славия": анонс матчей, где смотреть, котировки букмекеров
13:00
“Как противно рушить семью!”. Отец Ани Лорак рассказал об отношениях певицы с мужем
12:45
МИД Украины рассердился из-за поездки Путина в Крым
12:43
В Украине готовы рвать всех за свое право воровать мнение
12:32
Омелян подтвердил, что Украина готовится к прекращению ж/д-сообщения с Россией
12:21
"Привычка": "Алису" спросили, почему Путин врет
11:41
Нежащаяся у бассейна Каменских побаловала фанатов снимком в откровенном купальнике
11:32
Стала известна дата боя Усика с Белью
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять