Константин Хабенский

Российский актер театра и кино, кинорежиссер.
Дата рождения: 11 января 1972 года, Ленинград, РСФСР, СССР.
Детство и образование
Родители Константина – Юрий Хабенский (инженер-гидролог) и мать Татьяна Хабенская (преподаватель математики) проживали в Ленинграде. Там Константин пошел в ясли, а потом в детский сад.
У Хабенского есть старшая сестра - Наталья Юрьевна Хабенская, певица, солистка Санкт-Петербургского Еврейского музыкального ансамбля.
В1981 году семья переехала в Нижневартовск, там он пошел в школу. Спустя четыре года семья вернулась в Ленинград.
Там Хабенский закончил восемь классов средней школы № 486 (где работала учителем математики его мама).
После школы Константин поступил в Ленинградский техникум авиационного приборостроения и автоматики, но после третьего курса забрал документы, осознав, что техническая специальность не для него. Работал полотером, дворником, уличным музыкантом, монтировщиком и актером в театре-студии "Суббота".
В 1990 году поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК) (с 1993 года - СПбГАТИ) (мастерская В. М. Фильштинского).
Творческая деятельность
Во время учебы в институте Хабенский сыграл ряд крупных ролей: Ломова в водевиле "Шутки" А. П. Чехова, несколько ролей в постановке "Время Высоцкого", канатоходца Матто в "Дороге" Ф. Феллини, Чебутыкина в "Трех сестрах".
Его выпускной работой стала роль Эстрагона (Гого) в постановке Ю. Бутусова "В ожидании Годо".
Его дебютом в кино стала второстепенная роль в фильме "На кого Бог пошлет" (1994 год).
После окончания учебы в институте, Константин пошел работать в Экспериментальный театр "Перекресток" в Санкт-Петербурге, однако там он прослужил лишь год. Параллельно Хабенский работал на региональном телевидении в качестве ведущего отдела музыкальных и информационных программ.
В 1996 году Хабенский перешел в московский театр "Сатирикон" имени Аркадия Райкина. Тут он играл второстепенные роли в таких спектаклях, как "Трехгрошовая опера" и "Сирано де Бержерак".
А вот 1998 год стал "урожайным" для артиста: он снялся сразу в трех кинокартинах: в российско-венгерской детективно-фантасмагорической мелодраме Томаша Тота "Наташа", социальной драме А. Ю. Германа "Хрусталев, машину!" и мелодраме Дмитрия Месхиева "Женская собственность".
За роль в ленте "Женская собственность" Хабенский получил премию на Гатчинском кинофестивале "Литература и кино" в номинации "Лучшая мужская роль".
В 1999 году актер исполнил небольшую роль в триллере Николая Лебедева "Поклонник" (1999). Следующей заметной работой в кино стала главная роль в драме Владимира Фокина "Дом для богатых" (2000).
Однако, наибольшую популярность Хабенский обрел благодаря роли Игоря Плахова в сериале "Убойная сила" (2000 - 2005).
Артист параллельно с кино, снимался и в театре: с 1996 года Хабенский выступал на сцене Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета, где играл заглавную роль в спектакле "Калигула".
Среди других работ актера: дурачок Карл в "Войцеке" Г. Бюхнера, Эстрагон в спектакле "В ожидании Годо" С. Беккета, Валентайн в "Поживем - увидим" Б. Шоу.
Еще одной заметной работой Хабенского в кино стала роль Саши Гурьева в фильме режиссера Филиппа Янковского "В движении" (2002). Сотрудничество с Филиппом Янковским продолжилось в фильме "Статский советник" (2005), где актер снялся в роли Грина (Григория Гринберга).
В 2003 году Константин Хабенский был принят в труппу МХТ имени А. П. Чехова, где служит по настоящее время.
Настоящую популярность Хабенскому принесли фильмы "Ночной дозор" (2004) и "Дневной дозор" (2005). Персонаж фильма Антон Городецкий стал одной из наиболее известных ролей Константина.
В 2006 году актер снялся в картине "Час пик" по роману Ежи Ставиньского. Далее много работает в кино: сыграл Костю Лукашина в "Иронии судьбы. Продолжение" (2007) и Александра Колчака в фильме "Адмиралъ" (2008), в 2010 году снялся в главной роли Вячеслава Колотилова в фильме "Выкрутасы" режиссера Левана Габриадзе, его партнершей стала Мила Йовович, в 2012 году - в роли Алексея Турбина в телесериале "Белая гвардия".
Кроме того, поклонникам Хабенского запомнились его роли в фильмах "Географ глобус пропил" (2013), "Коллектор" (2016), "Время первых" (2017), "Селфи" (2018) и сериале "Метод" (2015).
Также снимается в Голливуде, примечательными являются работы актера в фильмах "Особо опасен" (2008), где его патнершей стала Анджелина Джоли, "Шпион, выйди вон!" (2011), "Черное море" (2014).
В 2014 году во время сьемок Хабенский чуть не лишился жизни - во время съемок российской комедии "Авантюристы", где он играл роль дайвера, он не смог всплыть.
В 2018 году Хабенский дебютировал в качестве кинорежиссера фильма "Собибор", исполнив в нем главную роль.
В мае 2018 года артист спровоцировал скандал на премьере фильма "Собибор" в Санкт-Петербурге. Причиной послужил неточно сформулированный вопрос журналистки.
Личная жизнь
Первой женой Хабенского стала журналистка журналисткой одной из радиостанций Санкт-Петербурга Анастасия Смирнова. Пара поженилась 12 января 2000 года, в браке у них родился сын Иван Хабенский (25 сентября 2007, Москва), который проживает вместе с бабушкой Инной Глебовной (бывшей тещей Константина) в Барселоне (Испания).
1 декабря 2008 года, после годичного лечения в Лос-Анджелесе, Анастасия умерла в 33 года от опухоли головного мозга, когда ее сыну был 1 год, похоронена 15 декабря 2008 года на Троекуровском кладбище в Москве.
Во второй раз Хабенский женился летом 2013 года на актрисе МХТ имени А. П. Чехова Ольге Литвиновой.
3 июня 2016 года у супругов родился первый совместный ребенок - дочь Александра, роды проходили в Москве
В октябре 2018 года стало известно, что пара ждет второго совместного ребенка.
Интересные факты
Анджелина Джоли ему делала искусственное дыхание на сьемках фильма "Особо опасен".
Хабенский получил звания Заслуженный артист Российской Федерации (2006) и Народный артист Российской Федерации (2012).
Согласно подробному аналитическому обзору российского кинематографа компанией "Яндекс" на основе данных сайта "КиноПоиск", Хабенский назван самым популярным актером в России за первые 15 лет XXI век.
В 2008 году Хабенский создал благотворительный фонд, который занимается организацией помощи детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга.
С 2010 года Хабенский начал открывать студии творческого развития по всей России.
В июле 2018 года Хабенский угодил в базу данных проекта "Миротворец". Он приезжал в аннексированный Крым с визитом в легендарный пионерлагерь "Артек".