Константин Хабенский / "вДудь" / УНИАН

Дата рождения: 11 января 1972 года, Ленинград, РСФСР, СССР.

Детство и образование

Родители Константина – Юрий Хабенский (инженер-гидролог) и мать Татьяна Хабенская (преподаватель математики) проживали в Ленинграде. Там Константин пошел в ясли, а потом в детский сад.

У Хабенского есть старшая сестра - Наталья Юрьевна Хабенская, певица, солистка Санкт-Петербургского Еврейского музыкального ансамбля.

В1981 году семья переехала в Нижневартовск, там он пошел в школу. Спустя четыре года семья вернулась в Ленинград.

Хабенский в детстве / https://uznayvse.ru

Там Хабенский закончил восемь классов средней школы № 486 (где работала учителем математики его мама).

После школы Константин поступил в Ленинградский техникум авиационного приборостроения и автоматики, но после третьего курса забрал документы, осознав, что техническая специальность не для него. Работал полотером, дворником, уличным музыкантом, монтировщиком и актером в театре-студии "Суббота".

В 1990 году поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК) (с 1993 года - СПбГАТИ) (мастерская В. М. Фильштинского).

Творческая деятельность

Во время учебы в институте Хабенский сыграл ряд крупных ролей: Ломова в водевиле "Шутки" А. П. Чехова, несколько ролей в постановке "Время Высоцкого", канатоходца Матто в "Дороге" Ф. Феллини, Чебутыкина в "Трех сестрах".

Хабенский в театре / https://uznayvse.ru

Его выпускной работой стала роль Эстрагона (Гого) в постановке Ю. Бутусова "В ожидании Годо".

Его дебютом в кино стала второстепенная роль в фильме "На кого Бог пошлет" (1994 год).

После окончания учебы в институте, Константин пошел работать в Экспериментальный театр "Перекресток" в Санкт-Петербурге, однако там он прослужил лишь год. Параллельно Хабенский работал на региональном телевидении в качестве ведущего отдела музыкальных и информационных программ.

В 1996 году Хабенский перешел в московский театр "Сатирикон" имени Аркадия Райкина. Тут он играл второстепенные роли в таких спектаклях, как "Трехгрошовая опера" и "Сирано де Бержерак".

А вот 1998 год стал "урожайным" для артиста: он снялся сразу в трех кинокартинах: в российско-венгерской детективно-фантасмагорической мелодраме Томаша Тота "Наташа", социальной драме А. Ю. Германа "Хрусталев, машину!" и мелодраме Дмитрия Месхиева "Женская собственность".

За роль в ленте "Женская собственность" Хабенский получил премию на Гатчинском кинофестивале "Литература и кино" в номинации "Лучшая мужская роль".

В 1999 году актер исполнил небольшую роль в триллере Николая Лебедева "Поклонник" (1999). Следующей заметной работой в кино стала главная роль в драме Владимира Фокина "Дом для богатых" (2000).

Однако, наибольшую популярность Хабенский обрел благодаря роли Игоря Плахова в сериале "Убойная сила" (2000 - 2005).

Артист параллельно с кино, снимался и в театре: с 1996 года Хабенский выступал на сцене Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета, где играл заглавную роль в спектакле "Калигула".

Среди других работ актера: дурачок Карл в "Войцеке" Г. Бюхнера, Эстрагон в спектакле "В ожидании Годо" С. Беккета, Валентайн в "Поживем - увидим" Б. Шоу.

Еще одной заметной работой Хабенского в кино стала роль Саши Гурьева в фильме режиссера Филиппа Янковского "В движении" (2002). Сотрудничество с Филиппом Янковским продолжилось в фильме "Статский советник" (2005), где актер снялся в роли Грина (Григория Гринберга).

В 2003 году Константин Хабенский был принят в труппу МХТ имени А. П. Чехова, где служит по настоящее время.

Настоящую популярность Хабенскому принесли фильмы "Ночной дозор" (2004) и "Дневной дозор" (2005). Персонаж фильма Антон Городецкий стал одной из наиболее известных ролей Константина.

В 2006 году актер снялся в картине "Час пик" по роману Ежи Ставиньского. Далее много работает в кино: сыграл Костю Лукашина в "Иронии судьбы. Продолжение" (2007) и Александра Колчака в фильме "Адмиралъ" (2008), в 2010 году снялся в главной роли Вячеслава Колотилова в фильме "Выкрутасы" режиссера Левана Габриадзе, его партнершей стала Мила Йовович, в 2012 году - в роли Алексея Турбина в телесериале "Белая гвардия".

Кроме того, поклонникам Хабенского запомнились его роли в фильмах "Географ глобус пропил" (2013), "Коллектор" (2016), "Время первых" (2017), "Селфи" (2018) и сериале "Метод" (2015).

Также снимается в Голливуде, примечательными являются работы актера в фильмах "Особо опасен" (2008), где его патнершей стала Анджелина Джоли, "Шпион, выйди вон!" (2011), "Черное море" (2014).

В 2014 году во время сьемок Хабенский чуть не лишился жизни - во время съемок российской комедии "Авантюристы", где он играл роль дайвера, он не смог всплыть.

В 2018 году Хабенский дебютировал в качестве кинорежиссера фильма "Собибор", исполнив в нем главную роль.

В мае 2018 года артист спровоцировал скандал на премьере фильма "Собибор" в Санкт-Петербурге. Причиной послужил неточно сформулированный вопрос журналистки.

Личная жизнь

Первой женой Хабенского стала журналистка журналисткой одной из радиостанций Санкт-Петербурга Анастасия Смирнова. Пара поженилась 12 января 2000 года, в браке у них родился сын Иван Хабенский (25 сентября 2007, Москва), который проживает вместе с бабушкой Инной Глебовной (бывшей тещей Константина) в Барселоне (Испания).

Хабенский и его первая жена Анастасия / https://24smi.org

1 декабря 2008 года, после годичного лечения в Лос-Анджелесе, Анастасия умерла в 33 года от опухоли головного мозга, когда ее сыну был 1 год, похоронена 15 декабря 2008 года на Троекуровском кладбище в Москве.

Во второй раз Хабенский женился летом 2013 года на актрисе МХТ имени А. П. Чехова Ольге Литвиновой.

Хабенский и Литвинова / https://www.vokrug.tv

3 июня 2016 года у супругов родился первый совместный ребенок - дочь Александра, роды проходили в Москве

В октябре 2018 года стало известно, что пара ждет второго совместного ребенка.

Жена Хабенского беременна вторым ребенком / Фото: Руслан Вороной

Интересные факты

Анджелина Джоли ему делала искусственное дыхание на сьемках фильма "Особо опасен".

Хабенский получил звания Заслуженный артист Российской Федерации (2006) и Народный артист Российской Федерации (2012).

Согласно подробному аналитическому обзору российского кинематографа компанией "Яндекс" на основе данных сайта "КиноПоиск", Хабенский назван самым популярным актером в России за первые 15 лет XXI век.

В 2008 году Хабенский создал благотворительный фонд, который занимается организацией помощи детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга.

С 2010 года Хабенский начал открывать студии творческого развития по всей России.

В июле 2018 года Хабенский угодил в базу данных проекта "Миротворец". Он приезжал в аннексированный Крым с визитом в легендарный пионерлагерь "Артек".