Российскую телеведущую Ивлееву пограничники "завернули" на границе Украины

Анастасия Ивлеева / https://www.instagram.com/_agentgirl_/

Сотрудники Госпрогранслужбы не пустили на территорию Украины известную российскую телеведущую Анастасию Ивлееву.

Как сообщили в ГПСУ, причиной стал факт посещения Ивлеевой аннексированного Россией Крыма в 2017 году.

"По ее объяснению - на полуостров она ездила отдыхать и попала с территории РФ авиационным транспортом. Из-за нарушения законов Украины гражданке РФ проставлен запрет въезда в Украину сроком на 3 года и отказано в пересечении границы", - сказано в сообщении.

Также в сообщении отмечается, что Ивлеева прибыла не территорию Украины из Минска.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украину не пустили российского режиссера Светлану Резвушкину.