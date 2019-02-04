"Выпила украинской водки": российский режиссер не смогла попасть в Украину

Резвушкина успела купить в Украине водку, что и спасло ситуацию / Фото: Facebook/Svetlana Rezvushkina

Российский режиссер Светлана Резвушкина была остановлена украинскими пограничниками, которые не пустили ее территорию Украины.

В Facebook кинематографист рассказала, что она летела из Парижа в Киев, чтобы затем отправиться на родину своих родственников, в город Днепр.

"Прилетела в Киев. Иду на транзитный рейс. Говорят – идите сначала на паспортный контроль. Иду. Показываю паспорт. Его не открывают, но сразу вызывают представителя пограничной службы. И меня ведут в спец-зону", - поделилась режиссер.

Резвушкина пожаловалась, что пограничники ей устроили настоящий допрос, который снимали на видеокамеру.

"Похоже на допрос, так как все время задают одни и те же вопросы: вы когда были в Крыму, вы были в Луганске? Род занятий? Причина поездки? Спрашивает девушка в форме, молодая и холодная, как лед. Объясняю причину: мама, ее друг, старый, не смог приехать на похороны, просил меня приехать, вот его телефон", - рассказала россиянка.

Читайте такжеИзвестный режиссер рассказал о "форпосте украинства"Режиссер пожаловалась, что в Украину ее пограничники не пустили. И, поскольку она прилетела в Киев из Парижа, отправили назад в столицу Франции.

"И вот я ночью, с вырванным с боем чемоданом, стою на перекрестке в Париже и реву. Потому что действительно дура, зачем-то решила лететь, никогда теперь туда не попаду, и маминого друга Владика не увижу, и вообще все плохо… Но тут к мне бежит моя французская подруга, утешает, ведет меня домой. И мы выпиваем украинской водки, которую я все же купила в аэропорту", - оптимистично закончила свой рассказа Резвушкина.

Напомним, российский певец Виктор Салтыков решил подать в суд на власти Украины после того, как его не пустили в Киев.