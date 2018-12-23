Российский певец Салтыков подает в суд на Украину после обвинения в нищете

Салтыков обиделся, что его не пустили в Киев / Фото: Instagram/victor_saltykov

Известный российский певец Виктор Салтыков решил подать в суд на власти Украины после того, как его не пустили в Киев.

"20 декабря не пустили в Киев. 10 часов провели в аэропорту ожидая ближайшего рейса. Спасибо, приглашающей стороне, что до взлёта самолёта Киев - Минск были на связи, меняли билеты, и поддерживали нас морально", - написал он в Instagram.

Салтыков записал видео, в котором рассказал, что пограничники не разрешили ему в аэропорту пересечь границу Украины из-за отсутствия денежных средств. Он добавил, что в 2018 году уже четыре раз был в Украине и вопросов к нему не возникало.

"Я не малобюджетный человек, у меня есть средства… Маленькая девочка приняла такое решение, я буду подавать в суд на украинские власти", - заявил певец.

Он добавил, что рисковал жизнью, чтобы добраться до Киева, а решение украинских пограничников считает нарушением прав человека.

Как ранее сообщалось, российский певец Андрей Лысиков, известный под псевдонимом Дельфин, рассказал, как ему запретили въезжать в Украину, и почему такая перспектива оказалась для него выгодной.