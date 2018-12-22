"Организаторы уверяли, что все схвачено": российский певец Дельфин обрадовался запрету на въезд в Украину

Дельфин обрадовался, что его не пустили в Украину / Фото: скриншот из видео

Известный российский певец Андрей Лысиков, известный под псевдонимом Дельфин, рассказал, как ему запретили въезжать в Украину, и почему такая перспектива оказалась для него выгодной.

"Да это даже было нам на руку. У нас были гастроли в Крыму весной, а летом мы полетели на фестиваль. И организаторы (фестиваля Atlas Weekend – ред.) уверяли, что все схвачено, прикручено, но, как-то вот не получилось", - рассказал исполнитель в интервью с журналисткой Ириной Шихман в ее авторской программе "А поговорить" в YouTube.

Певец заверил, что планировал очередные гастроли в Крыму, от которых отказываться не хотел, поэтому к действиям украинских пограничников, которые не разрешили ему посетить Украину, отнесся с пониманием. Он подчеркнул, что сотрудники пограничной службы аэропорта в Киеве были предельно сдержаны и вежливы.

"Все проходят, "а вас я попрошу остаться". Они (пограничники – ред.) были очень вежливые. Когда я остался в аэропорту, спрашивали, ничего ли мне не надо. Приказ есть приказ", - поделился воспоминаниями Дельфин.

Российский музыкант рассказал, что в паспорте ему поставили соответствующую "красную печать", в обход очереди провели в самолет и бесплатно отправили в Москву.

Дельфин подчеркнул, что от политики далек, но от концертов в Крыму отказываться в будущем не планировал.

"Приезжая в Крым, я не преследовал никаких политических мотивов. Я просто приехал давать туда концерты. Это здорово, там хорошая публика, они давно нас ждали, и я с удовольствием поеду в Киев, потому что там тоже отличные ребята и жаль, что не получилось", - сказал Лысиков.

Как известно, Дельфину запрещен въезд в Украину с 2017 года из-за посещения аннексированного Крыма.

Напомним, ранее Дельфин представил новый клип на песню "520", в котором появился в образе президента России Владимира Путина.