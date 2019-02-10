Российская телеведущая Настя Ивлеева оголилась для видео

Настя Ивлеева обнажилась для сьемки анонса сериала / https://www.instagram.com/_agentgirl_/

Известная российская телеведущая и видеоблогер Настя Ивлеева, которую украинские пограничники "завернули" на границе Украины, и запретили вьезд на 3 года, обнажилась в анонсе сериала "Туристическая полиция".

Пикантный ролик звезда показала на своей странице в Instagram. На видео показано, как совершенно голая Ивлеева одевается: сначала нижнее белье, затем полицейскую форму. Однако, полностью оголенные формы ведущей не показаны, виден лишь ее силуэт.

"Уже скоро. Ждете?", - подписала ролик ведущая.

Сериал выйдет на экраны 25 февраля.

Ранее на Настю Ивлееву и Юрия Дудя подали в суд за оскорбление Путина.