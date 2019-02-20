"Прикрывает живот": Надя Дорофеева спровоцировала слухи о беременности

Певица на последних фото запечатлена в обьемных вещах.
Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева подогрела слухи о своей беременности.
Артистка опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором она предстала в оверсайз худи, прикрывая живот рукой.
Поклонники заметили, что в последнее время певица носит обьемные вещи, а если и одевает приталенные кофты, то делает акцент на талии, позволяя ткани свободно сидеть на животе.
"А живот-то рукой перекрывает, чтобы не было видно", "Надя беременная! Это видно невооруженным глазом!", "Почему мне кажется, что она прикрывает живот?", "Итак, живот прикрыт. Беременная?", - писали юзеры.
Ранее Надя Дорофеева покорила сеть ярким образом.