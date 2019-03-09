"Крик": Лазарев презентовал песню для Евровидения

Сергей Лазарев уверяет, что песня для Евровидения ему понравилась с первых нот. / instagram.com/lazarevsergey

Известный российский певец Сергей Лазарев, который в этом году представит Россию на Евровидении в Израиле, обнародовал на суд зрителей свою конкурсную песню под названием Scream (Крик).

"Когда я услышал эту песню в первый раз, я почувствовал невероятную силу и мощь мелодии. Потом появился текст и все обрело еще больший смысл", - написал исполнитель в Instagram.

Лазарев сообщил, что клип на новую песню снял режиссер Константин Черепков и назвал его "уникальным и трогательным".

"Я счастлив вновь принять участие в конкурсе Евровидение, на этот раз показав себя с другой музыкальной стороны. Я заранее хочу поблагодарить всех вас за лайки и даже за дизлайки, за репосты и комментарии, за скачивание и прослушивание песни", - отметил певец.

Композицию Лазарев опубликовал на своем канале в YouTube.

Как ранее сообщалось, в Украине будет вестись прямая трансляция песенного конкурса Евровидение-2019 из Израиля, несмотря на то, что страна отказалась отправлять на музыкальные состязания своего представителя. Выступление российского исполнителя Сергея Лазарева вырезано не будет.