"Крик": Лазарев презентовал песню для Евровидения

Исполнитель признался, что мелодию композиции ему достаточно было прослушать один раз.
Известный российский певец Сергей Лазарев, который в этом году представит Россию на Евровидении в Израиле, обнародовал на суд зрителей свою конкурсную песню под названием Scream (Крик).
"Когда я услышал эту песню в первый раз, я почувствовал невероятную силу и мощь мелодии. Потом появился текст и все обрело еще больший смысл", - написал исполнитель в Instagram.
Лазарев сообщил, что клип на новую песню снял режиссер Константин Черепков и назвал его "уникальным и трогательным".
"Я счастлив вновь принять участие в конкурсе Евровидение, на этот раз показав себя с другой музыкальной стороны. Я заранее хочу поблагодарить всех вас за лайки и даже за дизлайки, за репосты и комментарии, за скачивание и прослушивание песни", - отметил певец.
Композицию Лазарев опубликовал на своем канале в YouTube.
Как ранее сообщалось, в Украине будет вестись прямая трансляция песенного конкурса Евровидение-2019 из Израиля, несмотря на то, что страна отказалась отправлять на музыкальные состязания своего представителя. Выступление российского исполнителя Сергея Лазарева вырезано не будет.