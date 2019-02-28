Украина не будет резать Лазарева на трансляции Евровидения

Украинцы смогут посмотреть выступление российского исполнителя на Евровидении / Фото: Instagram/Сергей Лазарев

В Украине будет вестись прямая трансляция песенного конкурса Евровидение-2019 из Израиля, несмотря на то, что страна отказалась отправлять на музыкальные состязания своего представителя.

Как сообщила во время пресс-конференции глава украинской делегации Евровидения-2019 Оксана Скибинская, трансляцией музыкального конкурса на территории Украины будет заниматься Общественное телевидение, у которого заключен контракт с СТБ.

По словам Скибинской, выступление российского исполнителя Сергея Лазарева вырезано не будет, поскольку вмешиваться в трансляцию Евровидения запрещено правилами.

"Какую трансляцию мы получим, от начала и до конца обязаны показать", — сказала Скибинская.

Во время пресс-конференции также прозвучало, что трансляция Евровидения с выступлением Лазарева может спровоцировать в украинском обществе очередную волну возмущения и скандал.

Напомним, в Национальной общественной телерадиокомпании заявили, что известный актер комедийного жанра и член жюри Нацотбора Андрей Данилко может представить Украину на Евровидении-2019.

Ранее Данилко, известный по роли Верки Сердючки, прокомментировал отказ группы Kazka представлять Украину на Евровидении-2019. В ходе беседы артист пошутил, что готовь спасти ситуацию и вновь представить страну на конкурсе.