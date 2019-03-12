Неожиданно: Сергей Бабкин снова станет отцом

12 марта 2019, 10:17

Снежана Бабкина находится на 7-ом месяце беременности.

Сергей Бабкин
Сергей и Снежана Бабкины снова станут родителями / Фото: Viva.ua

Известный украинский певец Сергей Бабкин удивил поклонников известием о беременности жены Снежаны Бабкиной.

Радостной новостью 40-летний артист поделился на своей странице в Instagram. Супруги украсили обложку свежего выпуска журнала Viva!.

Отметим, что Сергей и Снежана уже воспитывают двоих детей: дочь Веселину и сына Артура. Также у Бабкина от первого брака есть сын Илья.

"Мы долго никому не говорили новость — ни родителям, ни детям. Дети узнали первые. Мы сказали им за ужином, что летом появится братик или сестричка. Артур обрадовался, но он немногословен. А Веселина с того момента стала ежедневно задавать вопросы: где малыш будет спать, как его будут звать, что он будет есть", - признались супруги.

Бабкин
Снежана Бабкина находится уже на 7-ом месяце беременности / Фото: Viva.ua

Бабкины поделились, что знают пол ребенка – уже этим летом у них родится мальчик.

"Да, это будет парень, как Сережа и хотел. Мы с Веселиной думали, что, может, девочка? Не знаю, мне с девочкой очень хорошо. Веселина мечтала о сестричке, а Артур — о  братике", — отметила Снежана.

Бабкин
Бабкин в четвертый раз станет отцом / Фото: Viva.ua

Ранее Сергей Бабкин удивил смелыми фото с женой.

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Сергей Бабкин Снежана Бабкина
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