Голышом в снегу: Сергей Бабкин удивил смелыми фото с женой

Сергей и Снежана Бабкины показали фото в снегу / https://www.instagram.com/babkin_official/

Известный украинский певец Сергей Бабкин удивил поклонников откровенным фото с женой Снежаной Бабкиной.

На своей странице в Instagram 40-летний артист показал снимок, сделанный после бани – Сергей сидит на снегу в позе лотоса, а сверху на него села Снежана, прикрывшись веником для бани. Сначала создается впечатление, что супруги полностью оголены – но если присмотреться, то можно увидеть низ белого купальника Снежаны.

"Праздник души и тела!", - подписал фото певец.

Поклонники расхвалили фото, и с юмором отнеслись к снежным процедурам – мол, артисту стоит поберечь свое мужское достоинство.

"Эротично и красиво", "Ну очень клевые! Молодцы, умеете радоваться и наслаждаться жизнью!", "Лавное колокольчики-бубенчики не отморозить. А то звенеть будут", "Молодые, горячие", "Хоть и голые, но настоящие - от души. Удивление и восторг одновременно", - отреагировали на фото подписчики.

Ранее Сергей Бабкин показал, как выглядел в 16 лет.