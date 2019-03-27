Названа дата премьеры Слуги народа-3 с Зеленским

Слуга народа-3, наконец-то, появится на экранах / Пресс-служба 1+1

Премьера нашумевшего сериала Слуга народа-3 студии Квартал 95 с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским состоится 27 марта.

"То, чего вы так ждали, то, что вы хотели увидеть. 27 марта - новый Слуга народа", - сообщается в Telegram-канале Команда Зеленского.

Увидеть ожидаемую премьеру телезрители могут 27 марта в 20:45 на телеканале 1+1.

Как известно, в Комитете избирателей назвали показ сериала Слуга народа во время избирательной компании предвыборной агитацией в пользу кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Шоумен, в свою очередь, заявил, что сериал был снят до начала его политической карьеры.

"Это популярный фильм, сериал, которые любят миллионы людей... Сегодня это не получится. Я в это не верю. Я не считаю это агитацией. Это наша мечта. Мы показали, какую страну мы видим и о которой мечтаем. Может ли быть мечта агитацией, не мне судить", - подчеркнул он.

Напомним, в ЦИК уже сделали заявление по сериалу "Слуга народа-3" с Зеленским.