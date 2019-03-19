Слуга народа 3: что рассказали инсайдеры о дате выхода, трейлере и сюжете

Сериал Слуга народа выйдет на экраны до конца марта 2019 / Пресс-служба 1+1

Премьера сериала Слуга народа все никак не состоится, хотя съемки уже официально завершены.

Главред собрал все, что известно о сериале на данный момент.

Слуга народа 3: дата выхода

Изначально создатели сериала прозрачно намекали, что Слуга народа 3 сезон 1 серия выйдет на экраны уже 18 марта. Однако на календаре – 19-е число, а сериала до сих пор нет в сетке вещания 1+1.

Тем не менее, по последней информации инсайдеров, Слуга народа 3 можно будет смотреть онлайн уже в марте, то есть в течение ближайших дней десяти.

Слуга народа 3 сезон: трейлер

Слуга народа 3 сезон: фото

Еще в феврале Зеленский показал эксклюзивные фото с репетиции инаугурации в президенты. На снимках все, как положено: флаги, булава, Конституция и Пересопницкое Евангелие, на котором дают присягу главы державы.

Главная интрига снимков заключается в том, что сериальный герой ранее по сценарию уже побеждал на выборах президента Украины. Так что церемония, судя по всему, могла проходить уже во второй раз.

Ранее сообщалось, что Зеленский прокомментировал сообщения о том, что власти Украины хотят закрыть сериал Слуга народа-3, где он исполнил главную роль.

Как сообщалось, журналист Александр Дубинский опубликовал в Facebook переписку нардепа БПП Александра Черненко с помощником президента Петра Порошенко (предположительно, Юрием Онищенко), в которой они обсуждают возможность запретить к показу сериал "Слуга народа-3". В ходе переписки сотрудник аппарата президента даже спрашивает: "кому из Нацсовета по ТВ дать пиз*юлей?" чтобы "подстегнуть" решение "вопроса".

В свою очередь в ЦИК уже сделали заявление по сериалу "Слуга народа-3" с Зеленским. По словам замглавы Центризбиркома Украины Евгения Радченко, снять сериал с эфира также "не может никто".

Читайте такжеЗеленскому запретили концерт в ВинницеКак сообщалось, Черненко в комментарии Униан подтвердил, что на записи его голос. Однако он заявил, что сама переписка является фейком, смонтированным из его разговоров с различными собеседниками.

"Мой голос. Это нарезанные различные телефонные разговоры. Я сегодня со многими юристами, своими помощниками консультируюсь по этому вопросу и не исключаю, что мой телефон прослушивается… Действительно такие разговоры были, но это на уровне медиа-юристов и других специалистов", – заявил Черненко.

Напомним, в президентском рейтинге Зеленский резко оторвался от Тимошенко и Порошенко. Всего на выборы президента 2019 готовы пойти 81% опрошенных.