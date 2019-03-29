Слугу народа-3 с Зеленским посмотрели рекордное количество телезрителей

Слуга народа с каждым сезоном приобретает все большую популярность / Фото: скриншот из видео

Сериал Слуга народа-3 с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским в главной роли, премьера которого состоялась в эфире телеканал 1+1 27 марта, уже посмотрели свыше 6,3 млн телезрителей.

Как сообщает PR-служба студии Квартал 95 со ссылкой на данные 1+1, самые высокие показатели наблюдаются у первой серии.

"Общий охват трех серий превысил 6,3 миллиона зрителей. Быстро набирает количество просмотров сериал Слуга народа-3 и в Интернете. Первую серию посмотрело более 1,3 миллионов, вторую — более 900 тысяч, а третью — почти 700 тысяч", - сказано в сообщении.

Как известно, сериал Слуга народа был впервые снят в 2015 году. Авторы полностью сняли уже два сезона, а третий только выходит в эфир и уже бьет рекорды по просмотрам.

Напомним, в ЦИК уже сделали заявление по сериалу "Слуга народа-3" с Зеленским.